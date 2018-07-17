Гинер: «Фернандес просился играть за Россию, хотя имел приглашение из сборной Бразилии. Он любит нашу страну»

Владелец ЦСКА Евгений Гинер рассказал о деталях получения защитником команды Марио Фернандесом российского паспорта. Игрок имел приглашение от сборной Бразилии.

«Марио сам просился играть за Россию, имея при этом приглашение из сборной Бразилии. Фернандес любит Россию. Мне кажется, что когда он закончит карьеру, то останется жить здесь.

Он не из тех, кто уедет за границу и больше никогда не приедет в сборную. Его официально и неофициально можно назвать россиянином», – сказал Гинер.

Ранее функционер допустил возможность продажи Фернандеса.