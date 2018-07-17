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    Гинер: «Фернандес просился играть за Россию, хотя имел приглашение из сборной Бразилии. Он любит нашу страну»

    Владелец ЦСКА Евгений Гинер рассказал о деталях получения защитником команды Марио Фернандесом российского паспорта. Игрок имел приглашение от сборной Бразилии.

    «Марио сам просился играть за Россию, имея при этом приглашение из сборной Бразилии. Фернандес любит Россию. Мне кажется, что когда он закончит карьеру, то останется жить здесь.

    Он не из тех, кто уедет за границу и больше никогда не приедет в сборную. Его официально и неофициально можно назвать россиянином», – сказал Гинер.

    Ранее функционер допустил возможность продажи Фернандеса.

    Источник: Sport24

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    17.07.2018 20:39
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 18 июля 2018, 15:02

      Пожалуй Марио сделал правильный выбор.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 июля 2018, 10:05

      молодец, редко встречаются такие легионеры.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +527

      трениришко 17 июля 2018, 23:24

      бухал он когда его в бразилию приглашали

      0
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      Рейтинг: +3754

      Yev 17 июля 2018, 21:50

      По моему это правда. Оставляет приятное впечатленмя и играет всегда с огоньком. При натурализации необходимо учитывать не только игровые, но и личностные характеристики. По мне так пока троих (Марио, Гильерме и Ари) достаточно и надо сделать перерыв. А ребятам - удачи!

      0
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      Рейтинг: +39839

      Project Бабангида 17 июля 2018, 20:52

      фернандес наш человек!

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