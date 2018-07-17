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  • Гинер: «ЦСКА продаст Фернандеса, если по нему придут предложения»

Гинер: «ЦСКА продаст Фернандеса, если по нему придут предложения»

17 июля 2018, 19:57
22

Владелец ЦСКА Евгений Гинер поговорил о фигуре защитника команды Марио Фернандеса. По словам функционера, клуб может отпустить игрока сборной России в другой коллектив.

«Чемпионат мира закончился два дня назад. Все клубы только-только начинают свою работу. А про Марио я всегда говорил, что он великий игрок, звезда. И сейчас это подтвердилось на уровне чемпионата мира. Он вошeл в символическую сборную турнира, это огромный результат.

Если будут по нему предложения, то его можно отпустить. Чтобы он поиграл в зарубежном чемпионате, показал себя. Я не знаю, куда ему ещe можно расти, но уверен, что это возможно», – считает Гинер.

Ранее «Бомбардир» писал об интересе к Фернандесу со стороны «Интера».

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Фернандес Марио Гинер Евгений
Комментарии (22)
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Dominator777
1531847178
Похоже у армейцев создается новая команда, но будет ли она радовать армейских болельщиков в предстоящем чемпе, когда основной костяк ушел?
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Serjoga
1531847183
Гинер продаст ВСЕХ! Получит бабло и выставит клуб на продажу!
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derrik2000
1531847215
Фернандеса продаст, Головина продаст... С кем останется-то или ему очень деньги нужны? Так продавал бы сразу клуб, зачем болельщикам команды голову морочить?
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shinnik
1531847303
ладошки вспотели...(( чисто ж.д.вское...-"я всегда говорил".. без обид.ЦДСА-великий клуб.
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Project Бабангида
1531848002
думаю там уже две трёхэтажных стопки. но женя благодаря своей национальной особенности как просто темнит!
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Старикан
1531850547
ЦСКА продаст всех своих игроков, если по ним придут предложения...
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Sanek85
1531853620
Женечка! Скажи пожалуйста, а кто у нас вообще играть будет???
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Тазит
1531854193
Гинер продаст, купит и снова продаст... На то он и Гинер...
Ответить
арейская
1531870409
Гинер, а с кем играть-то будешь, и так уже пол-состава основы нет?
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zigbert
1531914697
Не продаст.
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