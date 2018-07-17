Гинер: «ЦСКА продаст Фернандеса, если по нему придут предложения»

Владелец ЦСКА Евгений Гинер поговорил о фигуре защитника команды Марио Фернандеса. По словам функционера, клуб может отпустить игрока сборной России в другой коллектив.

«Чемпионат мира закончился два дня назад. Все клубы только-только начинают свою работу. А про Марио я всегда говорил, что он великий игрок, звезда. И сейчас это подтвердилось на уровне чемпионата мира. Он вошeл в символическую сборную турнира, это огромный результат.

Если будут по нему предложения, то его можно отпустить. Чтобы он поиграл в зарубежном чемпионате, показал себя. Я не знаю, куда ему ещe можно расти, но уверен, что это возможно», – считает Гинер.

Ранее «Бомбардир» писал об интересе к Фернандесу со стороны «Интера».