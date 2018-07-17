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    Гинер: «ЦСКА продаст Фернандеса, если по нему придут предложения»

    Владелец ЦСКА Евгений Гинер поговорил о фигуре защитника команды Марио Фернандеса. По словам функционера, клуб может отпустить игрока сборной России в другой коллектив.

    «Чемпионат мира закончился два дня назад. Все клубы только-только начинают свою работу. А про Марио я всегда говорил, что он великий игрок, звезда. И сейчас это подтвердилось на уровне чемпионата мира. Он вошeл в символическую сборную турнира, это огромный результат.

    Если будут по нему предложения, то его можно отпустить. Чтобы он поиграл в зарубежном чемпионате, показал себя. Я не знаю, куда ему ещe можно расти, но уверен, что это возможно», – считает Гинер.

    Ранее «Бомбардир» писал об интересе к Фернандесу со стороны «Интера».

    Источник: Sport24

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    17.07.2018 19:57
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 18 июля 2018, 14:51

      Не продаст.

      1
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      Рейтинг: +627

      Xiko 18 июля 2018, 14:38

      А играть кто будет? Ведь впереди ЛЧ, Чемпионат России

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 18 июля 2018, 02:33

      Гинер, а с кем играть-то будешь, и так уже пол-состава основы нет?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +83

      Дон_Шип 18 июля 2018, 01:17

      а как ты его удержишь если предложение из англии будет? разве что как в кловерфилде 10)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 17 июля 2018, 22:03

      Гинер продаст, купит и снова продаст... На то он и Гинер...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 17 июля 2018, 22:01

      Продаст всех дорогих, купит дешевых и будет на них делать деньги. Только так можно заработать в РФПЛ

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -253

      Sanek85 17 июля 2018, 21:53

      Женечка! Скажи пожалуйста, а кто у нас вообще играть будет???

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 17 июля 2018, 21:02

      ЦСКА продаст всех своих игроков, если по ним придут предложения...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +39839

      Project Бабангида 17 июля 2018, 20:20

      думаю там уже две трёхэтажных стопки. но женя благодаря своей национальной особенности как просто темнит!

      6
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      Рейтинг: +39839

      Project Бабангида > Project Бабангида 17 июля 2018, 20:32

      две стопки предложений , ты хотел сказать )

      5
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      Рейтинг: +1154

      Стаz > Project Бабангида 17 июля 2018, 20:56

      Шизофрения?

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      Рейтинг: +39839

      Project Бабангида > Стаz 17 июля 2018, 22:11

      епать стасик ты остряк!!! я так в третьем классе шутил

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      Рейтинг: +2054

      almanev 17 июля 2018, 20:17

      Ну всё, завтра зенит нарисуется с предложением.

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