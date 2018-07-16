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    Мбаппе отдаст 470 тысяч призовых за ЧМ-2018 на благотворительность

    Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе пожертвует премиальные, заработанные на чемпионате мира-2018, в благотворительный фонд.

    Футболист перечислит все свои доходы от турнира на счет организации, которая предоставляет бесплатное спортивное обучение для госпитализированных детей и детей-инвалидов.

    За каждый сыгранную встречу на ЧМ-2018 19-летний форвард заработал 20 тысяч евро. Кроме того, ему полагались бонусы за голы.

    Мбаппе провел семь матчей, записав на свой счет четыре мяча. Таким образом его доход от турнира составил примерно 470 тысяч евро.

    Мбаппе − больше, чем Пеле. Он станет легендой

    Источник: L' Equipe

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    16.07.2018 15:06
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2750

      BlackMurder 16 июля 2018, 21:10

      Хм в 19 лет, а уже шарит как надо делать, чтобы и самому не быть в говне и людям помочь

      0
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 16 июля 2018, 20:52

      Поступок вызывающий уважение.

      3
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 16 июля 2018, 17:10

      Интересно,а если бы забрал,какой налог с призовых?...

      1
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      Рейтинг: +886

      xColaz > KOLBIS 16 июля 2018, 18:03

      75% вроде для его типа плательщика

      3
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS > xColaz 16 июля 2018, 20:28

      Получается мудро он делает,так их растащат,а так все уйдет на благотворительность,ведь на нее налогов нет, я так понимаю...

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      Рейтинг: +256

      Алеха32 16 июля 2018, 17:07

      Наши футболисты читают эти новости и думают,"а зачем он тогда играет?"

      3
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