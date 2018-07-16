Мбаппе отдаст 470 тысяч призовых за ЧМ-2018 на благотворительность

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе пожертвует премиальные, заработанные на чемпионате мира-2018, в благотворительный фонд.

Футболист перечислит все свои доходы от турнира на счет организации, которая предоставляет бесплатное спортивное обучение для госпитализированных детей и детей-инвалидов.

За каждый сыгранную встречу на ЧМ-2018 19-летний форвард заработал 20 тысяч евро. Кроме того, ему полагались бонусы за голы.

Мбаппе провел семь матчей, записав на свой счет четыре мяча. Таким образом его доход от турнира составил примерно 470 тысяч евро.

Мбаппе − больше, чем Пеле. Он станет легендой