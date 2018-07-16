Пеле: «Если Мбаппе продолжит повторять мои рекорды, то мне придется стряхнуть пыль со своих бутс»

Если в Бразилии поднимут пенсионный возраст, то слова "мне придется стряхнуть пыль со своих бутс" обретут более чёткий смысл)))
Бывший нападающий сборной Бразилии Пеле отметил игру форварда французской команды Килиана Мбаппе. 19-летний француз был признан лучшим молодым игроком по итогам ЧМ-2018.
«Если Килиан продолжит повторять мои рекорды, то, возможно, мне придется стряхнуть пыль со своих бутс», – написал Пеле в твиттере.
В финале турнира Мбаппе отметился голом. Он стал вторым молодым игроком после Пеле, которому удалось забить гол в финале. Всего на его счету четыре мяча на ЧМ-2018.
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— Pelé (@Pele) 15 июля 2018 г.
Финальный матч чемпионата мира-2018 Франция – Хорватия завершился со счетом 4:2.
Мы увидели гениальный финал. Франция – чемпион мира!