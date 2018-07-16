Ловрен: «Франция не играла в футбол, а дожидалась шанса»

Защитник «Ливерпуля» и сборной Хорватии Деян Ловрен считает свою команду сильнее Франции – соперника по финалу чемпионата мира-2018.

«Сегодня мы были лучше соперника. Да и вообще мы превосходим сборную Франции.

Они не играли в футбол, а дожидались шанса – и забивали. Это их единственная тактика, но ее все же нужно уважать. Они играли так во всех матчах на этом турнире.

Я разочарован поражением, потому что мы играли гораздо лучше соперника», – сказал Ловрен.

Финальный матч чемпионата мира-2018 Франция – Хорватия завершился со счетом 4:2.

Мы увидели гениальный финал. Франция – чемпион мира!