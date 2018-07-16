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Ловрен: «Франция не играла в футбол, а дожидалась шанса»

16 июля 2018, 10:32
22

Защитник «Ливерпуля» и сборной Хорватии Деян Ловрен считает свою команду сильнее Франции – соперника по финалу чемпионата мира-2018.

«Сегодня мы были лучше соперника. Да и вообще мы превосходим сборную Франции.

Они не играли в футбол, а дожидались шанса – и забивали. Это их единственная тактика, но ее все же нужно уважать. Они играли так во всех матчах на этом турнире.

Я разочарован поражением, потому что мы играли гораздо лучше соперника», – сказал Ловрен.

Финальный матч чемпионата мира-2018 Франция – Хорватия завершился со счетом 4:2.

Мы увидели гениальный финал. Франция – чемпион мира!

Источник: Daily Mail
Чемпионат мира Хорватия Франция Ловрен Деян
Комментарии (22)
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Yarrom89
1531727375
Да какая разница кто как играл, за артистичность, красоту и мастерство в футболе не выигрывают, даже если не брать в расчет пенальти, все равно французы забили больше хорватов, ну если вы хорваты такие мастера и так хорошо играли, как 4 мяча то вы пропустили? При всем уважении к хорватам, но французы как команда оказались сильнее и считаю, что заслуженно выиграли ЧМ. И как сказал Артур Дрекслер: "Историю пишут победители, поэтому в ней не упоминаются проигравшие".
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Бабушка Зильзиля
1531727431
А зачем вы дали им этот шанс?
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T_REX
1531728969
Сказал защитник через зону которого прилетело 3 гола, а особенно когда стреляли Погба и Килиан, нашей сборной такие голы позорные не забивали, как вам школьникам, тупа расстреливали с центра линии штрафной и надеюсь в этом сезоне Клопп тебя неуклюжего все таки на банку усадит
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Wotchen
1531728998
слава Франции, Хорваты аутсайдеры пусть плачут, случайно до финала дошли эти бомжи
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KOLBIS
1531729424
Как девочка ей Богу...
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VeniaminS
1531729656
Победа есть победа.
Ответить
Shak71
1531733104
сам же говорил, что ты чуть ли не лучший ЦЗ в мире) как позволил все голы из своей зоны то допустить?) Бэст оф зе бэст)
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DOCTOR PENALTY
1531733699
Если тактика помогает выигрывать и при этом забивать по 4 мяча, это хорошая тактика, правильная.
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Lucky80
1531736415
Если Франция не играла в футбол и забила 4 мяча, что тогда делали вы?
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zigbert
1531739548
Играли может и лучше ,но пропустили 4 гола.
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