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    Ловрен: «Франция не играла в футбол, а дожидалась шанса»

    Защитник «Ливерпуля» и сборной Хорватии Деян Ловрен считает свою команду сильнее Франции – соперника по финалу чемпионата мира-2018.

    «Сегодня мы были лучше соперника. Да и вообще мы превосходим сборную Франции.

    Они не играли в футбол, а дожидались шанса – и забивали. Это их единственная тактика, но ее все же нужно уважать. Они играли так во всех матчах на этом турнире.

    Я разочарован поражением, потому что мы играли гораздо лучше соперника», – сказал Ловрен.

    Финальный матч чемпионата мира-2018 Франция – Хорватия завершился со счетом 4:2.

    Мы увидели гениальный финал. Франция – чемпион мира!

    Источник: Daily Mail

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    16.07.2018 10:32
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +960

      Львиное сердце 17 июля 2018, 00:20

      +++

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      Рейтинг: +58

      sammac 16 июля 2018, 19:39

      Лично мне не особо нравится как играют французы, есть команды с более интересной игрой (та же Хорватия), но слова Ловрена бред, так говорят лишь слабаки

      0
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 16 июля 2018, 14:12

      Играли может и лучше ,но пропустили 4 гола.

      2
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      Рейтинг: +213

      nik_59 16 июля 2018, 13:26

      Счёт!!!

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      Рейтинг: +1455

      Mariner 16 июля 2018, 13:26

      Дайте ему Небомбит )))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +34

      Lucky80 16 июля 2018, 13:20

      Если Франция не играла в футбол и забила 4 мяча, что тогда делали вы?

      2
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      Рейтинг: +24367

      DOCTOR PENALTY 16 июля 2018, 12:34

      Если тактика помогает выигрывать и при этом забивать по 4 мяча, это хорошая тактика, правильная.

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      Рейтинг: +545

      "Луч" Сергиев Посад 16 июля 2018, 12:30

      Счет на табло...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +374

      Mazzola > "Луч" Сергиев Посад 16 июля 2018, 12:37

      Как говорил Герд Мюллер после финала ЧМ1974 ФРГ - Голландия 2-1: "Что тут непонятного? Мы забили два гола, а они один. Вот и всё!" А тогдашняя Голландия была куда сильнее хорватов.

      1
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      Рейтинг: +545

      "Луч" Сергиев Посад > Mazzola 16 июля 2018, 15:00

      Так и есть

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      Рейтинг: +374

      Mazzola 16 июля 2018, 12:29

      Что-то хорватов пучит сильно. Вчера, наверное, съели чего-то хренового.

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      Рейтинг: +358

      Shak71 16 июля 2018, 12:25

      сам же говорил, что ты чуть ли не лучший ЦЗ в мире) как позволил все голы из своей зоны то допустить?) Бэст оф зе бэст)

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