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    Моуринью – о пенальти в финале ЧМ: «Я за систему VAR, но не в таком виде»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью остался недоволен работой арбитра финального матча чемпионата мира-2018 ФранцияХорватия аргентинца Нестора Питаны.

    «После такого пенальти я не думаю, что это мой вид спорта. Я за систему VAR, но не в таком виде. Я поддерживал введение системы видеоповторов, когда она четко отслеживает серьезные ошибки, чтобы их не было. Но сейчас это другая концепция: одни могут думать, что есть повод для пенальти, а другие — нет.

    Сейчас не было четко видно, что была ошибка. Как Перишич мог прыгать, держа руки по швам? Как он мог среагировать, когда в метре от него французский игрок? Это финал, не рядовой матч, и решение на основе VAR может повлиять на игру.

    Если бы мяч летел в ворота и Перишич остановил бы его, тогда был бы смысл оспорить решение. Но это было нечаянно. За это назначать пенальти было необоснованно. Для меня этот ЧМ останется в памяти как ЧМ имени VAR.

    Сербия вылетела, потому что ей не дали пробить пенальти. Теперь в финале то же самое. Я бы хотел, чтобы один мой игрок из Франции (Поль Погба – прим. «Бомбардира») вернулся чемпионом мира. Но неправильно назначать такие пенальти», — сказал Моуринью.

    Финальный матч чемпионата мира-2018 Франция – Хорватия завершился со счетом 4:2.

    Это было красивейшее награждение. Из-за дождя

    Источник: RT

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    16.07.2018 09:18
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +4433

      ЮНик 16 июля 2018, 12:47

      Хорват Моуриньич неправ! После пенальти в ворота испанцев, когда мяч попал с метра в руку игроку, находящемуся спиной к Дзюбе, за подобное нарушение надо назначать сразу три пенальти, а Перишича дисквалифицировать пожизненно.

      1
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      Рейтинг: +155

      ТИНКИ-ВИНКИ 16 июля 2018, 12:21

      Посмотрел бы я на Маура, если бы для его команды не назначили такой пенальти. Он бы до последнего твердил, что мяч коснулся руки и это пенальти.

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 16 июля 2018, 12:04

      Хорваты играли в футбол а французы в анти футбол как и наши но понимаю нашу сборную а тут со звездами европейского футбола и так играть просто позор первые 12 минут французы пересекли середину поля два раза и то только потому что хорваты сыграли назад кстати они и с Бельгией просидели весь матч у своих ворот с такими то игроками вот такие у нас чемпионы ныне

      0
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      Рейтинг: +33

      Матвей1 16 июля 2018, 11:53

      Если мяч в ворота летел, то это красная карточка и пенальти за фол последней надежды. Не назначать же пенальти только за него. Если бы мяч задел руку и полетел дальше, то согласен, пенальти бы не было. Но здесь Перишич выбил мяч рукой за линию ворот. Увы, судья прав

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      Рейтинг: +543

      vsolon 16 июля 2018, 11:47

      VAP-отстой

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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 16 июля 2018, 11:32

      Хоть и болел за хорватов и понимаю, что этот пенальти не вытекал из логики игры и конечно, во многом сделал финал хуже - но будь я на месте судьи, тоже назначил бы 11-метровый.
      Конечно, Перишич не хотел играть рукой (вообще мало кто хочет). Но здесь не было рикошета, на который Иван не успевал среагировать, убрав руку. Мяч просто летел, причём довольно долго, после чего прервал полёт, встретив выставленную в неестественном положении руку. Да, это дурацкая оплошность, обидная - можно как угодно называть. Но это пенальти, увы.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 июля 2018, 11:03

      так то все верно Моур сказал, судьям еще предстоит улучшать свое взаимодействие с этой системой.

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      Рейтинг: +2509

      panmon 16 июля 2018, 10:12

      Как я уже писал раньше - нужна четкая схема просмотра повтора. Вторая важная часть - люди просматривающие ВАР должны быть одними для всего турнира. Если матчи одновременно (максимум 2) - проблем быть не должно также. Ну и последнее - ВАР должен следовать правилам но делать скидку на скорость эпизода и т п. Сейчас все основания на пенальти были, а вот на штрафной с которого забит первый гол - нет

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      Рейтинг: +675

      kagorich 16 июля 2018, 10:01

      Моур прав! VAR хорош, но и меру надо знать, придирки начинаются, так можно будет ещё штат присяжных набирать для принятия спорного решения. За Сербию респект! Мне с трибуны хорошо было видно - чистейший фол!

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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 16 июля 2018, 09:38

      Отмените уже этот вар, верните как было. Это совершенно другой вид спорта. Дойдёт до того скоро, что будут бояться идти в силовую борьбу. Фигурное катание будет, а не футбол.

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