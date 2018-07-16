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  • Моуринью – о пенальти в финале ЧМ: «Я за систему VAR, но не в таком виде»

Моуринью – о пенальти в финале ЧМ: «Я за систему VAR, но не в таком виде»

16 июля 2018, 09:18
15

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью остался недоволен работой арбитра финального матча чемпионата мира-2018 ФранцияХорватия аргентинца Нестора Питаны.

«После такого пенальти я не думаю, что это мой вид спорта. Я за систему VAR, но не в таком виде. Я поддерживал введение системы видеоповторов, когда она четко отслеживает серьезные ошибки, чтобы их не было. Но сейчас это другая концепция: одни могут думать, что есть повод для пенальти, а другие — нет.

Сейчас не было четко видно, что была ошибка. Как Перишич мог прыгать, держа руки по швам? Как он мог среагировать, когда в метре от него французский игрок? Это финал, не рядовой матч, и решение на основе VAR может повлиять на игру.

Если бы мяч летел в ворота и Перишич остановил бы его, тогда был бы смысл оспорить решение. Но это было нечаянно. За это назначать пенальти было необоснованно. Для меня этот ЧМ останется в памяти как ЧМ имени VAR.

Сербия вылетела, потому что ей не дали пробить пенальти. Теперь в финале то же самое. Я бы хотел, чтобы один мой игрок из Франции (Поль Погба – прим. «Бомбардира») вернулся чемпионом мира. Но неправильно назначать такие пенальти», — сказал Моуринью.

Финальный матч чемпионата мира-2018 Франция – Хорватия завершился со счетом 4:2.

Это было красивейшее награждение. Из-за дождя

Источник: RT
Чемпионат мира Франция Хорватия Перишич Иван Погба Поль Моуринью Жозе Питана Нестор
Комментарии (15)
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acer2003
1531722401
Полностью согласен ! Чемпионство Франции с запахом дерьма !!! (( Матч судил аргентинский арбитр. хорваты в группе разгромили аргов,о чём говорить.....
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111ax
1531722995
VAR тут при чем? Судья посмотрел повтор и дальше он уже ведь сам решение принимал, не VAR принимал дальше решение, а судья. Повтор был с разных ракурсов и объективный. Решение судьи всегда субъективно
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Danish Dynamite
1531723102
Отмените уже этот вар, верните как было. Это совершенно другой вид спорта. Дойдёт до того скоро, что будут бояться идти в силовую борьбу. Фигурное катание будет, а не футбол.
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kagorich
1531724489
Моур прав! VAR хорош, но и меру надо знать, придирки начинаются, так можно будет ещё штат присяжных набирать для принятия спорного решения. За Сербию респект! Мне с трибуны хорошо было видно - чистейший фол!
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OfaZavr
1531728236
так то все верно Моур сказал, судьям еще предстоит улучшать свое взаимодействие с этой системой.
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Torvald64
1531729974
Хоть и болел за хорватов и понимаю, что этот пенальти не вытекал из логики игры и конечно, во многом сделал финал хуже - но будь я на месте судьи, тоже назначил бы 11-метровый. Конечно, Перишич не хотел играть рукой (вообще мало кто хочет). Но здесь не было рикошета, на который Иван не успевал среагировать, убрав руку. Мяч просто летел, причём довольно долго, после чего прервал полёт, встретив выставленную в неестественном положении руку. Да, это дурацкая оплошность, обидная - можно как угодно называть. Но это пенальти, увы.
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vsolon
1531730831
VAP-отстой
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Матвей1
1531731187
Если мяч в ворота летел, то это красная карточка и пенальти за фол последней надежды. Не назначать же пенальти только за него. Если бы мяч задел руку и полетел дальше, то согласен, пенальти бы не было. Но здесь Перишич выбил мяч рукой за линию ворот. Увы, судья прав
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ТИНКИ-ВИНКИ
1531732871
Посмотрел бы я на Маура, если бы для его команды не назначили такой пенальти. Он бы до последнего твердил, что мяч коснулся руки и это пенальти.
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ЮНик
1531734440
Хорват Моуриньич неправ! После пенальти в ворота испанцев, когда мяч попал с метра в руку игроку, находящемуся спиной к Дзюбе, за подобное нарушение надо назначать сразу три пенальти, а Перишича дисквалифицировать пожизненно.
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