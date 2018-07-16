Моуринью – о пенальти в финале ЧМ: «Я за систему VAR, но не в таком виде»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью остался недоволен работой арбитра финального матча чемпионата мира-2018 Франция – Хорватия аргентинца Нестора Питаны.

«После такого пенальти я не думаю, что это мой вид спорта. Я за систему VAR, но не в таком виде. Я поддерживал введение системы видеоповторов, когда она четко отслеживает серьезные ошибки, чтобы их не было. Но сейчас это другая концепция: одни могут думать, что есть повод для пенальти, а другие — нет.

Сейчас не было четко видно, что была ошибка. Как Перишич мог прыгать, держа руки по швам? Как он мог среагировать, когда в метре от него французский игрок? Это финал, не рядовой матч, и решение на основе VAR может повлиять на игру.

Если бы мяч летел в ворота и Перишич остановил бы его, тогда был бы смысл оспорить решение. Но это было нечаянно. За это назначать пенальти было необоснованно. Для меня этот ЧМ останется в памяти как ЧМ имени VAR.

Сербия вылетела, потому что ей не дали пробить пенальти. Теперь в финале то же самое. Я бы хотел, чтобы один мой игрок из Франции (Поль Погба – прим. «Бомбардира») вернулся чемпионом мира. Но неправильно назначать такие пенальти», — сказал Моуринью.

Финальный матч чемпионата мира-2018 Франция – Хорватия завершился со счетом 4:2.

Это было красивейшее награждение. Из-за дождя