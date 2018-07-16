Модрич: «Золотому мячу» предпочел бы получить Кубок мира»

Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич считает, что его команда выступила в финале чемпионата мира-2018 лучше Франции.

«Мы были как минимум не хуже французов, я бы даже сказал – лучше. Но несколько моментов в игре предопределили ее исход.

«Золотой мяч»? Конечно, приятно, это большая награда, но я бы предпочел ему Кубок мира», – сказал Модрич после финального свистка.

Финальный матч чемпионата мира-2018 Франция – Хорватия завершился со счетом 4:2.

Дайте «Золотой мяч» Модричу. Или награде конец