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    Модрич: «Золотому мячу» предпочел бы получить Кубок мира»

    Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич считает, что его команда выступила в финале чемпионата мира-2018 лучше Франции.

    «Мы были как минимум не хуже французов, я бы даже сказал – лучше. Но несколько моментов в игре предопределили ее исход.

    «Золотой мяч»? Конечно, приятно, это большая награда, но я бы предпочел ему Кубок мира», – сказал Модрич после финального свистка.

    Финальный матч чемпионата мира-2018 Франция – Хорватия завершился со счетом 4:2.

    Дайте «Золотой мяч» Модричу. Или награде конец

    Источник: Р-Спорт

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    16.07.2018 07:55
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