Футболисты сборной Хорватии получат по 9,5 тысяч премиальных, Далич – 8 тысяч

Правительство Хорватии издало указ, согласно которому каждый футболист национальной команды, завоевавшей серебро ЧМ-2018, получит по 9,5 тысяч евро премиальных, сообщает Novac.

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич получит чуть меньшую сумму – 8 тысяч. Остальные члены команды смогут разделить 13 тысяч евро.

Данный указ был подписан еще до начала чемпионата мира-2018 в России – 21 декабря 2017 года.

Финальный матч чемпионата мира-2018 Франция – Хорватия завершился со счетом 4:2.