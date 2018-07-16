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  • Футболисты сборной Хорватии получат по 9,5 тысяч премиальных, Далич – 8 тысяч

Футболисты сборной Хорватии получат по 9,5 тысяч премиальных, Далич – 8 тысяч

16 июля 2018, 07:30
11

Правительство Хорватии издало указ, согласно которому каждый футболист национальной команды, завоевавшей серебро ЧМ-2018, получит по 9,5 тысяч евро премиальных, сообщает Novac.

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич получит чуть меньшую сумму – 8 тысяч. Остальные члены команды смогут разделить 13 тысяч евро.

Данный указ был подписан еще до начала чемпионата мира-2018 в России – 21 декабря 2017 года.

Финальный матч чемпионата мира-2018 Франция – Хорватия завершился со счетом 4:2.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Хорватия Далич Златко
Комментарии (11)
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Рубик Докоян
1531715742
Парни деньги зарабатывают в клубах, а в сборной они играют за страну, а не за деньги...
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kvm
1531715855
нищеброды...
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andrej-lucevich
1531719055
жлобяры
Ответить
AHTUNGBOL
1531720232
А за выход в финал, напомните пожалуйста, сколько команда получает...
Ответить
Lev Aleks
1531722521
Да им мне кажется и не надо.......они в неделю столько получают)
Ответить
zigbert
1531724513
Страна маленькая. Сколько она может дать?
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OfaZavr
1531727092
они прежде всего за страну играют а премиальные не большое значение имеют, скорее всего решат направить их на благотворительность.
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Dieter Günther Bohlen
1531728076
А ваши деревянные получат звания ЗМС и по Мерседесу)) Такая вот справедливость.
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makson_klim
1531734884
наши бы по десять лямов получили бы
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