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    Футболисты сборной Хорватии получат по 9,5 тысяч премиальных, Далич – 8 тысяч

    Правительство Хорватии издало указ, согласно которому каждый футболист национальной команды, завоевавшей серебро ЧМ-2018, получит по 9,5 тысяч евро премиальных, сообщает Novac.

    Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич получит чуть меньшую сумму – 8 тысяч. Остальные члены команды смогут разделить 13 тысяч евро.

    Данный указ был подписан еще до начала чемпионата мира-2018 в России – 21 декабря 2017 года.

    Финальный матч чемпионата мира-2018 Франция – Хорватия завершился со счетом 4:2.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.07.2018 07:30
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1060

      makson_klim 16 июля 2018, 12:54

      наши бы по десять лямов получили бы

      1
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      Рейтинг: -205

      Dieter Günther Bohlen 16 июля 2018, 11:01

      А ваши деревянные получат звания ЗМС и по Мерседесу)) Такая вот справедливость.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 июля 2018, 10:44

      они прежде всего за страну играют а премиальные не большое значение имеют, скорее всего решат направить их на благотворительность.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100734

      zigbert 16 июля 2018, 10:01

      Страна маленькая. Сколько она может дать?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 16 июля 2018, 09:28

      Да им мне кажется и не надо.......они в неделю столько получают)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 16 июля 2018, 08:50

      А за выход в финал, напомните пожалуйста, сколько команда получает...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2556

      andrej-lucevich 16 июля 2018, 08:30

      жлобяры

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2251

      kvm 16 июля 2018, 07:37

      нищеброды...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 16 июля 2018, 07:35

      Парни деньги зарабатывают в клубах, а в сборной они играют за страну, а не за деньги...

      6
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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время > Рубик Докоян 16 июля 2018, 08:46

      Дело говорите!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Всем привет, я тут время 16 июля 2018, 08:50

      Ну это же больше моральный аспект, чем финансовый, хотя н для всех... )))

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