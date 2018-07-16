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    Федун: «На месте Хорватии в финале ЧМ-2018 должна была быть Россия»

    Президент «Спартака» Леонид Федун считает, что в финале ЧМ-2018 вместо Хорватии должна была играть сборная России.

    – Это был лучший финал из тех, что я видел в своей жизни, а я видел много финалов, в том числе – чемпионата мира 1998 года. Но этот – самый лучший с точки зрения интриги, качества. Даже с точки зрения ошибок вратаря. Кроме того, мы увидели рождение новой суперзвезды – форварда сборной Франции Мбаппе. И, конечно, есть чувство досады – на месте хорватов должны были быть мы.

    – Вы настолько уверены в этом? Россия была достойна финала?

    – Да. Получается, что да. Помните игру с Хорватией, мы ничем ей не уступали, а в какие-то моменты были и лучше.

    Сборная России дошла до 1/4 финала, где проиграла Хорватии в серии пенальти (2:2; 3:4 – по пенальти).

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.07.2018 01:12
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 17 июля 2018, 09:43

      Если бы у бабушки был бы член, то бабушка была бы дедушкой.

      0
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      Рейтинг: +6283

      TihonAlt 16 июля 2018, 17:32

      не люблю такие разговоры, если только в шутку, то тогда да.

      0
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 16 июля 2018, 13:31

      История не знает сослагательного наклонения. Наша команда и так прыгнула выше головы, за что мы, болельщики, ей очень благодарны. Финал был огненный, смотрелся на одном дыхании. Французы были более свежими, но самоотдача хорватов - просто восхитила. Жаль, что праздник футбола закончился!

      2
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 16 июля 2018, 11:17

      Это футбол, тут не всегда работает слово "Должно, должны, должна"

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +22976

      Blossiya 16 июля 2018, 10:40

      Зря он сказал это. Не солидно.

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 июля 2018, 10:33

      согласен, наш ЧМ получился великолепным со всех точек зрения. главное что все прошло в доброй и дружеской атмосфере а команды радовали классным футболом. но насчет то что мы должны быть в финале перегнул конечно)

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 16 июля 2018, 09:33

      ЧМ в целом удался. Было много интересных и захватывающих матчей, неожиданных результатов. Команды выстроились согласно занятым местам и рассуждать о том (как все могло произойти) бессмысленно.

      4
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      Рейтинг: +23534

      Мары 16 июля 2018, 09:31

      Опять старые песни о главном.
      В данном случае сослагательное наклонение просто неуместно.
      Одно дело желание и совсем другое возможность.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 16 июля 2018, 08:35

      Ховатия на голову выше наших игроков и они достойны были вчера выиграть они даже лучше играли чем французы особенно в первом тайме просто у них не нашлось таких забивных как Мбаппе и Погба, Манджукич хоть и забил но он уже не тот а Ребич только запарывал моменты , короче хорваты сами себе привезли два гола из ничего а там глядишь и игра пошла бы по другому но как случилось так и случилось и нашим не стоит уповать что мы могли или не могли

      6
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 16 июля 2018, 08:17

      по игре нашей и соперников - да. хорватам повезло в пенальти (но, как и нам с испанцами), а англичане просто мертвые ходили.

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