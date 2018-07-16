Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Федун: «На месте Хорватии в финале ЧМ-2018 должна была быть Россия»

Федун: «На месте Хорватии в финале ЧМ-2018 должна была быть Россия»

16 июля 2018, 01:12
22

Президент «Спартака» Леонид Федун считает, что в финале ЧМ-2018 вместо Хорватии должна была играть сборная России.

– Это был лучший финал из тех, что я видел в своей жизни, а я видел много финалов, в том числе – чемпионата мира 1998 года. Но этот – самый лучший с точки зрения интриги, качества. Даже с точки зрения ошибок вратаря. Кроме того, мы увидели рождение новой суперзвезды – форварда сборной Франции Мбаппе. И, конечно, есть чувство досады – на месте хорватов должны были быть мы.

– Вы настолько уверены в этом? Россия была достойна финала?

– Да. Получается, что да. Помните игру с Хорватией, мы ничем ей не уступали, а в какие-то моменты были и лучше.

Сборная России дошла до 1/4 финала, где проиграла Хорватии в серии пенальти (2:2; 3:4 – по пенальти).

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия Хорватия Спартак Федун Леонид
Комментарии (22)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Yev
1531692946
В принципе, согласен, при определённых раскладах. Хочется ответить словами классика: "Напьёшься - будешь":)
Ответить
panmon
1531694479
Они что там мозга лишились из за ничьей с Испанией??? Мы против нормального соперника 1 хороший матч выдали и тот проиграли, какой нафиг финал!
Ответить
la verdad
1531699417
Ещё один пережрал патриотина.
Ответить
нейтральныйкакникто
1531707230
О как , если следовать такой логике , то на месте сб. России должны были быть Испания , а на месте Испании Португалия или Марокко
Ответить
fanchik
1531710679
На ЧМ18 каждый занял то место, которое заслуживал.А не футбольные люди типа Федуна начинают "фантазировать" подкрепляя словами " я много видел ,но ничего не понимаю"
Ответить
Рубик Докоян
1531711559
Как что ещё не сказал каков процент вклада тренера в успехе команды... А что касается интриги финального матча. Так на ЧМ в 1966г. Англия- ФРГ тоже был счёт 4:2. Но там немцы его сравняли на последней минуте матча, а в добавочное время англичане забили 2 мяча и победили. Тогда ещё не проводили замен по ходу игры. А мораль такова : каждый должен заниматься своим делом и не занимать чужое место. По меньше мутко, а больше профи...
Ответить
Garrincha58
1531719338
Ховатия на голову выше наших игроков и они достойны были вчера выиграть они даже лучше играли чем французы особенно в первом тайме просто у них не нашлось таких забивных как Мбаппе и Погба, Манджукич хоть и забил но он уже не тот а Ребич только запарывал моменты , короче хорваты сами себе привезли два гола из ничего а там глядишь и игра пошла бы по другому но как случилось так и случилось и нашим не стоит уповать что мы могли или не могли
Ответить
Мары
1531722716
Опять старые песни о главном. В данном случае сослагательное наклонение просто неуместно. Одно дело желание и совсем другое возможность.
Ответить
zigbert
1531722810
ЧМ в целом удался. Было много интересных и захватывающих матчей, неожиданных результатов. Команды выстроились согласно занятым местам и рассуждать о том (как все могло произойти) бессмысленно.
Ответить
OfaZavr
1531726416
согласен, наш ЧМ получился великолепным со всех точек зрения. главное что все прошло в доброй и дружеской атмосфере а команды радовали классным футболом. но насчет то что мы должны быть в финале перегнул конечно)
Ответить
Главные новости
Батраков войдет в топ-7 самых дорогих трансферов в истории чемпионата Турции
16:25
Участник ЧМ-2026 в третий раз перешел в «Барселону»
16:08
Экс-защитнику «Химок» предлагали 10-15 миллионов рублей за сдачу матча РПЛ
15:58
«Рубин» договорился с экс-футболистом «Ювентуса»
15:45
Батраков впервые прокомментировал переход в «Галатасарай»
15:28
Юран честно ответил, почему покинул «СКА-Хабаровск» через 2 недели после назначения
14:51
1
ВидеоБатраков прилетел в Турцию для завершения трансфера в «Галатасарай»
14:41
1
«Болонья» Тедеско заплатит 4,5 миллиона за игрока РПЛ
14:30
5
«Краснодар» объявил о переходе нападающего в «Крылья Советов»
14:18
1
Тарасов прокомментировал свой скандальный перформанс в честь Путина
13:59
4
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+