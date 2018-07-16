Федун: «На месте Хорватии в финале ЧМ-2018 должна была быть Россия»

Президент «Спартака» Леонид Федун считает, что в финале ЧМ-2018 вместо Хорватии должна была играть сборная России.

– Это был лучший финал из тех, что я видел в своей жизни, а я видел много финалов, в том числе – чемпионата мира 1998 года. Но этот – самый лучший с точки зрения интриги, качества. Даже с точки зрения ошибок вратаря. Кроме того, мы увидели рождение новой суперзвезды – форварда сборной Франции Мбаппе. И, конечно, есть чувство досады – на месте хорватов должны были быть мы.

– Вы настолько уверены в этом? Россия была достойна финала?

– Да. Получается, что да. Помните игру с Хорватией, мы ничем ей не уступали, а в какие-то моменты были и лучше.

Сборная России дошла до 1/4 финала, где проиграла Хорватии в серии пенальти (2:2; 3:4 – по пенальти).