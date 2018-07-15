Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Черчесов: «Путин абсолютно не давил на сборную России. Он отвечает за всю страну, я – за сборную»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал об общении с президентом РФ Владимиром Путиным.

    «Абсолютно нет, потому что он сам спортсмен, и мы нормально говорили. Он отвечает за всю страну, я – за сборную. Хорошо, что первый человек в стране смотрит на нас. Это также добавляет несколько процентов мотивации.

    Мы общались по телефону после групповых матчей и после игр плей-офф. Скоро обязательно встретимся», – сказал Черчесов.

    На ЧМ-2018 сборная России дошла до четвертьфинал. Это лучший результат в истории команды.

    Источник: Spiegel

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.07.2018 10:03
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 15 июля 2018, 15:11

      По старой кавказской традиции, вассалы лижут. Газзаев, Черчесов, Кадыров....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 15 июля 2018, 15:03

      Про-рал четверть финал. Ребята старались, Черышев с Дзюбой, а он их выгнал и обменял на всякое г-но, что даже пенальти пробить не может. Рукоразводитель, мля. Сечас в хероях ходит, интервью раздает.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1592

      koli4ka 15 июля 2018, 15:00

      Уберите у него микрофон и удалите с трибуны...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +845

      Avaretz 15 июля 2018, 14:08

      Да на х.р ему нужна сборная, у него своих "проблем" хватает, ему пока не до стада

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 15 июля 2018, 12:45

      Один гробит людей в стране, а другой гробит игроков в сборной
      этой страны. Всё поделили по-понятиям.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +834

      val-berezko 15 июля 2018, 12:38

      Скромность украшает человека- он за то, я за это. Все поделили без претензий.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 15 июля 2018, 12:32

      А что, разве сборная не относится ко "всей стране"?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64

      Gory I 15 июля 2018, 11:13

      Попахивает классикой от Дюма...
      "Галантерейщик и кардинал - это сила"

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 15 июля 2018, 11:03

      А че давить..хоть дави , хоть не дави.. Как получится так и получится

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 15 июля 2018, 10:17

      Очень скромное сравнение...***

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11