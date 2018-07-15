Черчесов: «Путин абсолютно не давил на сборную России. Он отвечает за всю страну, я – за сборную»

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал об общении с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Абсолютно нет, потому что он сам спортсмен, и мы нормально говорили. Он отвечает за всю страну, я – за сборную. Хорошо, что первый человек в стране смотрит на нас. Это также добавляет несколько процентов мотивации.
Мы общались по телефону после групповых матчей и после игр плей-офф. Скоро обязательно встретимся», – сказал Черчесов.
На ЧМ-2018 сборная России дошла до четвертьфинал. Это лучший результат в истории команды.