Черчесов: «Путин абсолютно не давил на сборную России. Он отвечает за всю страну, я – за сборную»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал об общении с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Абсолютно нет, потому что он сам спортсмен, и мы нормально говорили. Он отвечает за всю страну, я – за сборную. Хорошо, что первый человек в стране смотрит на нас. Это также добавляет несколько процентов мотивации.

Мы общались по телефону после групповых матчей и после игр плей-офф. Скоро обязательно встретимся», – сказал Черчесов.

На ЧМ-2018 сборная России дошла до четвертьфинал. Это лучший результат в истории команды.