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  • Черчесов: «Путин абсолютно не давил на сборную России. Он отвечает за всю страну, я – за сборную»

Черчесов: «Путин абсолютно не давил на сборную России. Он отвечает за всю страну, я – за сборную»

15 июля 2018, 10:03
11

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал об общении с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Абсолютно нет, потому что он сам спортсмен, и мы нормально говорили. Он отвечает за всю страну, я – за сборную. Хорошо, что первый человек в стране смотрит на нас. Это также добавляет несколько процентов мотивации.

Мы общались по телефону после групповых матчей и после игр плей-офф. Скоро обязательно встретимся», – сказал Черчесов.

На ЧМ-2018 сборная России дошла до четвертьфинал. Это лучший результат в истории команды.

Источник: Spiegel
Чемпионат мира Россия Черчесов Станислав Путин Владимир
Комментарии (11)
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DOCTOR PENALTY
1531639054
Очень скромное сравнение...***
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mihail200606
1531641808
А че давить..хоть дави , хоть не дави.. Как получится так и получится
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Gory I
1531642397
Попахивает классикой от Дюма... "Галантерейщик и кардинал - это сила"
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BRO_football
1531647128
А что, разве сборная не относится ко "всей стране"?
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val-berezko
1531647504
Скромность украшает человека- он за то, я за это. Все поделили без претензий.
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vladimir-7
1531647928
Один гробит людей в стране, а другой гробит игроков в сборной этой страны. Всё поделили по-понятиям.
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Avaretz
1531652905
Да на х.р ему нужна сборная, у него своих "проблем" хватает, ему пока не до стада
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koli4ka
1531656033
Уберите у него микрофон и удалите с трибуны...
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prezent2017
1531656190
Про-рал четверть финал. Ребята старались, Черышев с Дзюбой, а он их выгнал и обменял на всякое г-но, что даже пенальти пробить не может. Рукоразводитель, мля. Сечас в хероях ходит, интервью раздает.
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la verdad
1531656663
По старой кавказской традиции, вассалы лижут. Газзаев, Черчесов, Кадыров....
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