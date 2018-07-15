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    Сборная Бельгии: «До свидания, Россия. Спасибо»

    Сборная Бельгии поблагодарила Россию за организацию ЧМ-2018.

    «До свидания, Россия. Спасибо. Из Бельгии с любовью», – говорится в сообщении пресс-службы команды в твиттере.

    На ЧМ-2018 Бельгия заняла третье место.

    Сборная Бельгии спасает страну от распада

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.07.2018 09:39
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 15 июля 2018, 15:37

      Конечно с таким подбором игроков бельгийцы могли рассчитывать на большее. Но даже 3 место для них успех.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 июля 2018, 11:30

      молодцы бельгийцы сыграли очень хорошо но могли достичь конечно большего при наличии супер талантливых игроков которых сейчас имеет сборная. спасибо и вам за классную игру на нашем ЧМ!

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +9735

      САДЫЧОК 15 июля 2018, 09:59

      Как жаль что у золотого поколения сборной Бельгии был бездарный тренер который загубил её ! ..

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7816

      BarStep 15 июля 2018, 09:56

      До свидания! На игру в вашем исполнении было приятно смотреть.. Вы были лучшими на этом Чемпе (мое мнение).. Спасибо!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 15 июля 2018, 09:43

      До свидания Бельгия,ждем на Евро в Питере...

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 15 июля 2018, 09:43

      И вам спасибо за игру и что смогли оценить организацию турнира и наше гостеприимство.

      6
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