Сборная Бельгии: «До свидания, Россия. Спасибо»

Сборная Бельгии поблагодарила Россию за организацию ЧМ-2018.

«До свидания, Россия. Спасибо. Из Бельгии с любовью», – говорится в сообщении пресс-службы команды в твиттере.

На ЧМ-2018 Бельгия заняла третье место.

Goodbye #Russia



Спасибо [spasiba] – Thank you



From #Belgium with love #REDTOGETHER #WorldCup #Bronze pic.twitter.com/46fxqvSvSv