Сборная Бельгии: «До свидания, Россия. Спасибо»

Конечно с таким подбором игроков бельгийцы могли рассчитывать на большее. Но даже 3 место для них успех.
Сборная Бельгии поблагодарила Россию за организацию ЧМ-2018.
«До свидания, Россия. Спасибо. Из Бельгии с любовью», – говорится в сообщении пресс-службы команды в твиттере.
На ЧМ-2018 Бельгия заняла третье место.
Goodbye #Russia— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) 14 июля 2018 г.
Спасибо [spasiba] – Thank you
From #Belgium with love #REDTOGETHER #WorldCup #Bronze pic.twitter.com/46fxqvSvSv
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