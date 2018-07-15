Сборная Бельгии: «До свидания, Россия. Спасибо»

Сборная Бельгии поблагодарила Россию за организацию ЧМ-2018.

«До свидания, Россия. Спасибо. Из Бельгии с любовью», – говорится в сообщении пресс-службы команды в твиттере.

На ЧМ-2018 Бельгия заняла третье место.

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