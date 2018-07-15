Далич: «Финал ЧМ-2018? В Хорватии может случиться землетрясение»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич считает, что победа национальной команды в финале ЧМ-2018 может привести к землетрясению в стране.

«Мы видели лишь небольшую часть празднований в Хорватии, хотя они приносят нам радость. Победа или поражение – в любом случае завтра в Хорватии может быть землетрясение.

Надеемся, что все четыре миллиона человек будут праздновать победу на улице, а по празднованиям мы превзойдем Бразилию», – сказал Далич.

В финал ЧМ-2018 Хорватия сыграет с Францией. Встреча пройдет 15 июля на стадионе «Лужники». «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.