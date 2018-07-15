Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Далич: «Финал ЧМ-2018? В Хорватии может случиться землетрясение»

    Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич считает, что победа национальной команды в финале ЧМ-2018 может привести к землетрясению в стране.

    «Мы видели лишь небольшую часть празднований в Хорватии, хотя они приносят нам радость. Победа или поражение – в любом случае завтра в Хорватии может быть землетрясение.

    Надеемся, что все четыре миллиона человек будут праздновать победу на улице, а по празднованиям мы превзойдем Бразилию», – сказал Далич.

    В финал ЧМ-2018 Хорватия сыграет с Францией. Встреча пройдет 15 июля на стадионе «Лужники». «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.07.2018 06:16
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 15 июля 2018, 12:51

      Большинство любителей футбола (и я в том числе), отдают предпочтение сборной Франции ,но все может пойти не по сценарию.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 15 июля 2018, 09:30

      И закончится пиво...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 15 июля 2018, 08:45

      Поражение более вероятно

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11