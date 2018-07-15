Погба: «Только одна команда станет чемпионом мира. Это должна быть Франция!»

Полузащитник сборной Франции Поль Погба поделился ожиданиями от финального матча ЧМ против Хорватии.

«Я очень хорошо знаю хорватских футболистов – это игроки мирового класса. Они пробились в плей-офф из очень сложной группы, а в воскресенье только одной команде суждено поднять над головой трофей. Это должны быть мы!

Да, у меня был финал Лиги Европы, выигранный в 2017 году вместе с «Манчестер Юнайтед», и все же можно сказать, что пока финалы для меня чаще оборачиваются разочарованиями. Что в Лиге чемпионов, что на Евро», – сказал Погба.

Матч Франция – Хорватия пройдет в воскресенье и начнется в 18:00 по московскому времени.