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    Погба: «Только одна команда станет чемпионом мира. Это должна быть Франция!»

    Полузащитник сборной Франции Поль Погба поделился ожиданиями от финального матча ЧМ против Хорватии.

    «Я очень хорошо знаю хорватских футболистов – это игроки мирового класса. Они пробились в плей-офф из очень сложной группы, а в воскресенье только одной команде суждено поднять над головой трофей. Это должны быть мы!

    Да, у меня был финал Лиги Европы, выигранный в 2017 году вместе с «Манчестер Юнайтед», и все же можно сказать, что пока финалы для меня чаще оборачиваются разочарованиями. Что в Лиге чемпионов, что на Евро», – сказал Погба.

    Матч Франция – Хорватия пройдет в воскресенье и начнется в 18:00 по московскому времени.

    Источник: ФИФА

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    15.07.2018 01:38
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 15 июля 2018, 09:36

      Расслабься Поль-будете...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +260

      XoVoS 15 июля 2018, 06:56

      Чёрный Франция побидит в ЧМ-2018

      0
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      Рейтинг: +2509

      panmon 15 июля 2018, 02:27

      Ну или они... Франция играет хорошо, но пока не убедила в своём реальном превосходстве. Посмотрим что будет в финале, но я за Хорватов. Они были лучшими в целом и не играли «договорняки» (хотя вполне могли) как франки

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