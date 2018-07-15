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  • Погба: «Только одна команда станет чемпионом мира. Это должна быть Франция!»

Погба: «Только одна команда станет чемпионом мира. Это должна быть Франция!»

15 июля 2018, 01:38
3

Полузащитник сборной Франции Поль Погба поделился ожиданиями от финального матча ЧМ против Хорватии.

«Я очень хорошо знаю хорватских футболистов – это игроки мирового класса. Они пробились в плей-офф из очень сложной группы, а в воскресенье только одной команде суждено поднять над головой трофей. Это должны быть мы!

Да, у меня был финал Лиги Европы, выигранный в 2017 году вместе с «Манчестер Юнайтед», и все же можно сказать, что пока финалы для меня чаще оборачиваются разочарованиями. Что в Лиге чемпионов, что на Евро», – сказал Погба.

Матч Франция – Хорватия пройдет в воскресенье и начнется в 18:00 по московскому времени.

Источник: ФИФА
Чемпионат мира Франция Хорватия Погба Поль
Комментарии (3)
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panmon
1531610833
Ну или они... Франция играет хорошо, но пока не убедила в своём реальном превосходстве. Посмотрим что будет в финале, но я за Хорватов. Они были лучшими в целом и не играли «договорняки» (хотя вполне могли) как франки
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XoVoS
1531626997
Чёрный Франция побидит в ЧМ-2018
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KOLBIS
1531636612
Расслабься Поль-будете...
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