Погба: «Выход в финал ЧМ? Пока гордиться нечем. Мы ничего особенного не сделали»

Полузащитник сборной Франции Поль Погба поделился ожиданиями от финального матча ЧМ против Хорватии.

«Я действительно очень рад, но, честно сказать, гордиться пока нечем. Давайте подождем, ведь пока мы ничего особенного не сделали

В 2016-м мы обожглись на том, что были слишком самоуверенными. Одолев в полуфинале Германию, мы решили, что победа у нас в кармане. Могу вас заверить, что больше мы подобной ошибки не совершим», – сказал Погба.

Матч Франция – Хорватия пройдет в воскресенье и начнется в 18:00 по московскому времени.