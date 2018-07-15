Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Погба: «Выход в финал ЧМ? Пока гордиться нечем. Мы ничего особенного не сделали»

    Полузащитник сборной Франции Поль Погба поделился ожиданиями от финального матча ЧМ против Хорватии.

    «Я действительно очень рад, но, честно сказать, гордиться пока нечем. Давайте подождем, ведь пока мы ничего особенного не сделали

    В 2016-м мы обожглись на том, что были слишком самоуверенными. Одолев в полуфинале Германию, мы решили, что победа у нас в кармане. Могу вас заверить, что больше мы подобной ошибки не совершим», – сказал Погба.

    Матч Франция – Хорватия пройдет в воскресенье и начнется в 18:00 по московскому времени.

    Источник: ФИФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.07.2018 00:38
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11