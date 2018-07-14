Экс-президент «Реала»: «Продажа Роналду – непростительная ошибка, которая дорого обойдется клубу»

Бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон заявил, что мадридцы пожалеют о продаже нападающего Криштиану Роналду в «Ювентус».

Португалец перешел в туринский клуб 10 июля за 112 миллионов евро.

«Это непростительная ошибка, которая дорого обойдется «Реалу». Люди говорят о Килиане Мбаппе или Неймаре, но они далеки от уровня Криштиану. Девять лет назад это стало исторической покупкой. И сумма отступных 1 миллиард евро показала, что он не продается.

Флорентино Перес заплатит за эту ошибку. Криштиану – номер один, так что клуб понес огромный ущерб. Роналду отказался от улучшенного контракта, который предлагал ему Перес в последнее время. Причины для ухода больше эмоциональные, но для «Ювентуса» это отличная сделка. Стоимость трансфера дорогая для «Ювентуса», но она будет нивелирована спонсорскими и рекламными контрактами.

Я бы поставил Роналду на один уровень с Альфредо Ди Стефано, Пеле и Йоханом Кройфом», – сказал Кальдерон.