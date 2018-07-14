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  • Экс-президент «Реала»: «Продажа Роналду – непростительная ошибка, которая дорого обойдется клубу»

Экс-президент «Реала»: «Продажа Роналду – непростительная ошибка, которая дорого обойдется клубу»

14 июля 2018, 18:32
6

Бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон заявил, что мадридцы пожалеют о продаже нападающего Криштиану Роналду в «Ювентус».

Португалец перешел в туринский клуб 10 июля за 112 миллионов евро.

«Это непростительная ошибка, которая дорого обойдется «Реалу». Люди говорят о Килиане Мбаппе или Неймаре, но они далеки от уровня Криштиану. Девять лет назад это стало исторической покупкой. И сумма отступных 1 миллиард евро показала, что он не продается.

Флорентино Перес заплатит за эту ошибку. Криштиану – номер один, так что клуб понес огромный ущерб. Роналду отказался от улучшенного контракта, который предлагал ему Перес в последнее время. Причины для ухода больше эмоциональные, но для «Ювентуса» это отличная сделка. Стоимость трансфера дорогая для «Ювентуса», но она будет нивелирована спонсорскими и рекламными контрактами.

Я бы поставил Роналду на один уровень с Альфредо Ди Стефано, Пеле и Йоханом Кройфом», – сказал Кальдерон.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Испания. Примера Реал Ювентус Роналду Криштиану
Комментарии (6)
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САНЁК17
1531584778
Вы его просто обманули, кинули, половине годовой контракта должен платить кому то не благодарным Испании, надоело ему это,вот он вас послал на три буквы,9лет он пахал, поднял команду на верхней точке,не кто его не поддержал,когда его налогом за.бали, конечно это Реалу обойдется дорого
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DOCTOR PENALTY
1531584982
То, что Перес облажался , это очевидно!
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21082014
1531585176
это была не ошибка.это была неизбежность.от таких игроков клубы сами не отказываются.Роналду твердо решил уйти сам.надо уважать это решение.
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amazonaws
1531585751
непростительная ошибка??? Никакой ошибки нет и в помине! Реал всё ПРАВИЛЬНО сделал. Чтобы кого-то купить, надо кого-то ПРОДАТЬ! А продать тоже надо вовремя. Так что, всё по делу. Реал вовремя продал Роналду в Ювентус. Пусть теперь Ювентус с ним разбирается и направляет на путь истинный ювентовский. А как это у них получиться - будем ПОСМОТРЕТЬ! :-))). В любом случае, время покажет, кто ПРАВ, а кто ВИНОВАТ. Пришло время Роналду сменить ОБСТАНОВКУ. Ему виднее, чем всем остальным, куда и за сколько.
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zigbert
1531590011
Мало кто ожидал такого развития событий ,но это произошло и вина Переса очевидна.
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ВикторВВ
1531604461
Время покажет кто прав....
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