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    Автобус с мексиканскими болельщиками сбил мотоциклиста в Санкт-Петербурге

    Автобус с мексиканскими болельщиками стал участником ДТП в Санкт-Петербурге.

    Транспортное средство фанатов сбило мотоциклиста.

    «Помните автобус с мексиканскими болельщиками, которые возили картонку друга с собой? Они тут сбили мотоциклиста.

    Ребята как-то умудрились подружиться с УГМК (прим. – ОАО «Уральская горно-металлургическая компания») и теперь их юристы будут помогать мексиканцам», – сообщает телеграм-канал Mash.

    Сегодня в Санкт-Петербурге состоится матч за третье место чемпионата мира-2018 БельгияАнглия. Начало – в 17:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Видео можно посмотреть в источнике.

    Источник: Telegram

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    14.07.2018 13:33
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 14 июля 2018, 14:13

      А водитель наверное тоже мексиканец ? А автобус наверное мерседес, короче иномарка ? Пишут всякую ерунду, ну когда уже перестанут ?

      2
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      ...
      Рейтинг: +2606

      Freyk > Александр52 14 июля 2018, 15:06

      В чём ерунда-то? Это болельщикцкий автобус, раскрашенный в цвета флага Мексики, его в Питере многие знают. На нём с самого начала ЧМ путешествуют четыре друга-мексиканца.

      0
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      Рейтинг: +169

      TY13R 14 июля 2018, 13:48

      прикольно))

      -1
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      Рейтинг: +151

      Hansson > TY13R 14 июля 2018, 13:54

      Насмерть, прикольно, да?

      2
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