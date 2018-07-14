Автобус с мексиканскими болельщиками сбил мотоциклиста в Санкт-Петербурге

Автобус с мексиканскими болельщиками стал участником ДТП в Санкт-Петербурге.

Транспортное средство фанатов сбило мотоциклиста.

«Помните автобус с мексиканскими болельщиками, которые возили картонку друга с собой? Они тут сбили мотоциклиста.

Ребята как-то умудрились подружиться с УГМК (прим. – ОАО «Уральская горно-металлургическая компания») и теперь их юристы будут помогать мексиканцам», – сообщает телеграм-канал Mash.

Сегодня в Санкт-Петербурге состоится матч за третье место чемпионата мира-2018 Бельгия – Англия. Начало – в 17:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Видео можно посмотреть в источнике.