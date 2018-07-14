Далич: «Хочется, чтобы весь мир болел за сборную Хорватии в финале ЧМ-2018»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич накануне финала ЧМ-2018 с Францией заявил, что команда не испытывает давления перед столь ответственной игрой.

«Не особенно уделяю внимание статистике – она существует, чтобы еe менять. Мы приехали, чтобы насладиться финалом и дать максимальный результат. Не особо интересует, кто наш соперник. Мы заслужили здесь сыграть. Мы хотим, чтобы весь мир болел за нас. Пусть победит сильнейший.

Самые сложные матчи были на групповом этапе. Сейчас давления нет никакого. Я не буду напрягать своих футболистов. Весь мир будет следить за нами, и просто не надо зажиматься и зацикливаться.

Это самый главный матч для них и для всего народа. Если мы потерпим поражение, то сделаем это с достоинством. А если завоюем кубок, никто не будет испытывать большую гордость, чем мы», – сказал Далич.

Встреча Франция – Хорватия состоится в воскресенье, 15 июля, в Москве на стадионе «Лужники». Начало – в 18:00 по московскому времени.