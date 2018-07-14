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    Далич: «Хочется, чтобы весь мир болел за сборную Хорватии в финале ЧМ-2018»

    Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич накануне финала ЧМ-2018 с Францией заявил, что команда не испытывает давления перед столь ответственной игрой.

    «Не особенно уделяю внимание статистике – она существует, чтобы еe менять. Мы приехали, чтобы насладиться финалом и дать максимальный результат. Не особо интересует, кто наш соперник. Мы заслужили здесь сыграть. Мы хотим, чтобы весь мир болел за нас. Пусть победит сильнейший.

    Самые сложные матчи были на групповом этапе. Сейчас давления нет никакого. Я не буду напрягать своих футболистов. Весь мир будет следить за нами, и просто не надо зажиматься и зацикливаться.

    Это самый главный матч для них и для всего народа. Если мы потерпим поражение, то сделаем это с достоинством. А если завоюем кубок, никто не будет испытывать большую гордость, чем мы», – сказал Далич.

    Встреча Франция – Хорватия состоится в воскресенье, 15 июля, в Москве на стадионе «Лужники». Начало – в 18:00 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.07.2018 12:52
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +915

      спанчес 14 июля 2018, 20:01

      меньше надо языком трепать больше тренироваться

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1592

      koli4ka 14 июля 2018, 15:25

      Златко, да так оно практически и будет,хорваты и финал- ЭКЗОТИЩЕ на многие годы...

      2
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 14 июля 2018, 14:08

      Амбициозный тренер!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +54667

      MaxRnD 14 июля 2018, 13:14

      С таким составом, Французов надо выносить, если не в одну калитку, то уверенно !

      1
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