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    Сорокин: «Мы показали миру, что Россия поистине футбольная страна»

    Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин подвел предварительные итоги проведения в нашей стране чемпионата мира-2018. По словам функционера, Россия – футбольная страна.

    «Турнир получился успешным как на футбольных полях, так и за их пределами. Поздравляем сборную России, которая впервые вышла в 1/4 финала. Посещаемость практически всегда зашкаливала, и мы показали миру, что являемся поистине футбольной страной.

    Прекрасно справилась транспортная система, на которую выпала гигантская нагрузка: перевезли 15 миллионов человек. Более 7 миллионов человек прошли через фестивали болельщиков.

    Эти площадки были очень популярны, намного популярнее, чем 4 года назад в Бразилии. Все гости довольны. Команды уезжали из России с теплыми чувствами и благодарили организаторов», – сказал Сорокин.

    Соревнование завершится 15 июля.

    Источник: Sport24

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    14.07.2018 11:09
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 14 июля 2018, 20:04

      Наша страна всегда всё проводила и проводит на высшем уровне. Кто только потом расплачивается за это?

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 14 июля 2018, 11:56

      Мы всегда были спортивной страной и футбольной в частности. А вот разного рода менеджеры в руководстве РФС как до недавнего времени и министр спорта далеки от спорта и футбола как я от балета...

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