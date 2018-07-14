Сорокин: «Мы показали миру, что Россия поистине футбольная страна»

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин подвел предварительные итоги проведения в нашей стране чемпионата мира-2018. По словам функционера, Россия – футбольная страна.

«Турнир получился успешным как на футбольных полях, так и за их пределами. Поздравляем сборную России, которая впервые вышла в 1/4 финала. Посещаемость практически всегда зашкаливала, и мы показали миру, что являемся поистине футбольной страной.

Прекрасно справилась транспортная система, на которую выпала гигантская нагрузка: перевезли 15 миллионов человек. Более 7 миллионов человек прошли через фестивали болельщиков.

Эти площадки были очень популярны, намного популярнее, чем 4 года назад в Бразилии. Все гости довольны. Команды уезжали из России с теплыми чувствами и благодарили организаторов», – сказал Сорокин.

Соревнование завершится 15 июля.