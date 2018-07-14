Ракитич: «Модрич заслужил «Золотой мяч»

И он его получит, ставлю на Луку при любом исходе финала.
Полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич считает, что партнер по национальной команде Лука Модрич заслужил «Золотой мяч».
«Я убеждeн, что Модрич заслужил «Золотой мяч». Мы надеемся, что жюри вынесет решение именно в его пользу. Больше нам ничего не нужно, только самое главное в воскресенье. Если мы выиграем – Лука без сомнений получит этот приз», – сказал Ракитич.
На ЧМ-2018 Модрич провел шесть матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.
Модрич: «Вот что меня сейчас совсем не волнует, так это «Золотой мяч»