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    Ракитич: «Модрич заслужил «Золотой мяч»

    Полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич считает, что партнер по национальной команде Лука Модрич заслужил «Золотой мяч».

    «Я убеждeн, что Модрич заслужил «Золотой мяч». Мы надеемся, что жюри вынесет решение именно в его пользу. Больше нам ничего не нужно, только самое главное в воскресенье. Если мы выиграем – Лука без сомнений получит этот приз», – сказал Ракитич.

    На ЧМ-2018 Модрич провел шесть матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

    Модрич: «Вот что меня сейчас совсем не волнует, так это «Золотой мяч»

    Источник: ФИФА

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    14.07.2018 01:10
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 14 июля 2018, 06:22

      И он его получит, ставлю на Луку при любом исходе финала.

      0
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 14 июля 2018, 06:15

      Месси и Роналду уже вышли с этой полосы препятствий! Поэтому, если Хорваты победят, Модрич 99% получит мячик, если нет скорее всего МБаппе отдадут!

      0
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      Рейтинг: +906

      Football06 14 июля 2018, 03:42

      Мне одному интересно что и Модрич и Ракитич в случае победы Должны получить зм.. Ведь они выиграли почти все каждый по своему и каждый по своему нужен Как для команд так и для сборных.. А если не выиграют ЧМ то что? Я так думаю Мбаппе возьмет в свои 19 лет

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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > Football06 14 июля 2018, 05:23

      по нормальному так и должно быть а тут получается что жюри это как телки малолетние которые от дома 2 тащатся в данном случае Роналду и Месси далеко ходить не надо 2010 Испания чемпион зм вмессто хави/иньесты уходит месси хотя они так же игроки барсы на клубном уровне одинаково трофеев взяли и плюс чемпионами стали но приз зрительских симпатий ушел месси если в этом году дадут Роналду или Месси( что меньше вероятно) то это будет не справедливо

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