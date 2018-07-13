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    Черчесов: «Если кроме усов во мне ничего не разглядели на ЧМ, это, конечно, настораживает»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своем отношении к исполнению гимна перед матчами и акции болельщиков «Усы надежды».

    На проходящем чемпионате мира-2018 российская команда добилась лучшего результата в новейшей истории страны, выйдя в 1/4 финала турнира, где уступила Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти).

    – Через день после нашего матча с хорватами вы стояли перед 24-тысячной армией болельщиков сборной…

    – Не просто стоял, а пел гимн. Причем громко и не запинаясь, – цитирует ТАСС Черчесова. – Во время матчей я этого не делал. Просто всему есть свое время и место. Вот говорят: игроки должны петь гимн. Но никто никого не заставляет это делать. Разве можно заставить любить команду? Либо ты любишь, либо нет. Меня никто не заставлял. Но я в этот раз пел.

    – Как вы отнеслись к акции «Усы надежды»?

    – Я, честно говоря, об этом последним узнал, на пресс-конференции после первого матча. Я даже переспросил: о чем это они? Мое отношение к этому ничего бы не изменило. Хотя, если кроме усов во мне ничего не разглядели за это время, это, конечно, настораживает. Но ничего – потерпим. Надеюсь, что после чемпионата мира в памяти у болельщиков останутся не только усы.

    – А песню «Ты просто космос, Стас» слышали?

    – Слышал. Но это про другого Стаса.

    Источник: ТАСС

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    13.07.2018 09:43
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 14 июля 2018, 11:25

      Что поделаешь разговоров про усы было больше чем о тренерской работе.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 13 июля 2018, 22:33

      Есть ещё у усатого гордыня. Гордыня и усы. Остапа снова понесло.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +55

      Ilya_1953 13 июля 2018, 13:56

      Да и усы то не очень..

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 13 июля 2018, 13:52

      Уж лучше усы, а то до ЧМ 95% здешних обывателей только авном и поливали.
      И еще будут поливать, тут ничего не поделаешь их уже не переучить, нужна цель для хейтерства.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1168

      Argon 13 июля 2018, 12:17

      Кроме усов ... это он на что намекает? )))

      1
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 13 июля 2018, 12:06

      Говорят у Урнанта есть ещё " Усы Дополнительной Надежды"...

      1
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL > AHTUNGBOL 13 июля 2018, 12:07

      *Урганта

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 13 июля 2018, 11:13

      Помнится история с усами в нашем футболе уже случалась, Газаев обещал сбрить если цска завоюет лигу европы, правда не сбрил! А теперь вот" усы надежды"

      1
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 13 июля 2018, 10:55

      А ты бы хотел, чтоб все быдло, которое на костях привыкло плясать, вдруг сразу стало понимать футбол?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 13 июля 2018, 10:17

      Как же,а лысина надежды?...

      2
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      Рейтинг: +4433

      ЮНик > KOLBIS 13 июля 2018, 12:59

      Прямо песня... "Море Счастья обмелело, И река Любви замёрзла, Но осталась лысина Надежды"...

      2
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS > ЮНик 13 июля 2018, 13:13

      Все как есть прими,КАК никто не понял,главно результат...

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 13 июля 2018, 10:12

      Кого-то настораживает, а кого-то заставляет призадуматься... Но похоже, это не тот случай.

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