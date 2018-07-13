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  • Черчесов: «Если кроме усов во мне ничего не разглядели на ЧМ, это, конечно, настораживает»

Черчесов: «Если кроме усов во мне ничего не разглядели на ЧМ, это, конечно, настораживает»

13 июля 2018, 09:43
16

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своем отношении к исполнению гимна перед матчами и акции болельщиков «Усы надежды».

На проходящем чемпионате мира-2018 российская команда добилась лучшего результата в новейшей истории страны, выйдя в 1/4 финала турнира, где уступила Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти).

– Через день после нашего матча с хорватами вы стояли перед 24-тысячной армией болельщиков сборной…

– Не просто стоял, а пел гимн. Причем громко и не запинаясь, – цитирует ТАСС Черчесова. – Во время матчей я этого не делал. Просто всему есть свое время и место. Вот говорят: игроки должны петь гимн. Но никто никого не заставляет это делать. Разве можно заставить любить команду? Либо ты любишь, либо нет. Меня никто не заставлял. Но я в этот раз пел.

– Как вы отнеслись к акции «Усы надежды»?

– Я, честно говоря, об этом последним узнал, на пресс-конференции после первого матча. Я даже переспросил: о чем это они? Мое отношение к этому ничего бы не изменило. Хотя, если кроме усов во мне ничего не разглядели за это время, это, конечно, настораживает. Но ничего – потерпим. Надеюсь, что после чемпионата мира в памяти у болельщиков останутся не только усы.

– А песню «Ты просто космос, Стас» слышали?

– Слышал. Но это про другого Стаса.

Источник: ТАСС
Чемпионат мира Россия Черчесов Станислав
Комментарии (16)
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ЮНик
1531464927
Может быть только я увидел в Черчесове высокомерную самовлюбленность. "Головокружение от успехов". Причем без особых на то оснований.
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acer2003
1531464977
разглядели лысину...и петушиную заносчивость
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Рубик Докоян
1531465966
Кого-то настораживает, а кого-то заставляет призадуматься... Но похоже, это не тот случай.
Ответить
KOLBIS
1531466229
Как же,а лысина надежды?...
Ответить
тщмек 19
1531468554
А ты бы хотел, чтоб все быдло, которое на костях привыкло плясать, вдруг сразу стало понимать футбол?
Ответить
Argon
1531473466
Кроме усов ... это он на что намекает? )))
Ответить
FanatSerj
1531479155
Уж лучше усы, а то до ЧМ 95% здешних обывателей только авном и поливали. И еще будут поливать, тут ничего не поделаешь их уже не переучить, нужна цель для хейтерства.
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Ilya_1953
1531479394
Да и усы то не очень..
Ответить
Владислав Vlad
1531510382
Есть ещё у усатого гордыня. Гордыня и усы. Остапа снова понесло.
Ответить
zigbert
1531556703
Что поделаешь разговоров про усы было больше чем о тренерской работе.
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