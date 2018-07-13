Черчесов: «Если кроме усов во мне ничего не разглядели на ЧМ, это, конечно, настораживает»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своем отношении к исполнению гимна перед матчами и акции болельщиков «Усы надежды».

На проходящем чемпионате мира-2018 российская команда добилась лучшего результата в новейшей истории страны, выйдя в 1/4 финала турнира, где уступила Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти).

– Через день после нашего матча с хорватами вы стояли перед 24-тысячной армией болельщиков сборной…

– Не просто стоял, а пел гимн. Причем громко и не запинаясь, – цитирует ТАСС Черчесова. – Во время матчей я этого не делал. Просто всему есть свое время и место. Вот говорят: игроки должны петь гимн. Но никто никого не заставляет это делать. Разве можно заставить любить команду? Либо ты любишь, либо нет. Меня никто не заставлял. Но я в этот раз пел.

– Как вы отнеслись к акции «Усы надежды»?

– Я, честно говоря, об этом последним узнал, на пресс-конференции после первого матча. Я даже переспросил: о чем это они? Мое отношение к этому ничего бы не изменило. Хотя, если кроме усов во мне ничего не разглядели за это время, это, конечно, настораживает. Но ничего – потерпим. Надеюсь, что после чемпионата мира в памяти у болельщиков останутся не только усы.

– А песню «Ты просто космос, Стас» слышали?

– Слышал. Но это про другого Стаса.