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    Марез: «У «Манчестер Сити» есть все, чтобы выиграть Лигу чемпионов»

    Новичок «Манчестер Сити» нападающий Рияд Марез хочет помочь своему новому клубу выиграть Лигу чемпионов в следующем сезоне.

    «Лига чемпионов – турнир для больших клубов. У «Сити» есть все, чтобы попытаться выиграть этот турнир в будущем сезоне.

    Я знаю, что у «Сити» есть амбиции гораздо больше, что дойти до четвертьфинала, как это было в прошлом сезоне.

    Я принял решение приехать сюда, потому хочу быть частью этого большого проекта», – заявил Марез.

    27-летний алжирец подписал с манчестерским клубом 5-летний контракт. Сумма трансфера оценивается в 60 миллионов фунтов стерлингов.

    Источник: BBC

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    13.07.2018 07:42
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 14 июля 2018, 10:54

      В АПЛ конечно Ман Сити силен, но в ЛЧ пока ничего не получается.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1828

      Vladarg 13 июля 2018, 10:40

      После того,как шейхи купили Сити-каждый сезон у Сити есть все,для того,чтобы выиграть Лигу.но не все так просто оказалось.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 13 июля 2018, 09:05

      Но не хватает везения...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 13 июля 2018, 08:08

      Посмотрим на опорную зону горожан в новом сезоне. Пока что я чёт не видел трансферов по этой части. Считаю, что все проблемы нынешнего Сити от легковесности игры. Слишком много атакующих игроков, и мало разрушителей.

      3
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