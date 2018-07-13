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  • Марез: «У «Манчестер Сити» есть все, чтобы выиграть Лигу чемпионов»

Марез: «У «Манчестер Сити» есть все, чтобы выиграть Лигу чемпионов»

13 июля 2018, 07:42
4

Новичок «Манчестер Сити» нападающий Рияд Марез хочет помочь своему новому клубу выиграть Лигу чемпионов в следующем сезоне.

«Лига чемпионов – турнир для больших клубов. У «Сити» есть все, чтобы попытаться выиграть этот турнир в будущем сезоне.

Я знаю, что у «Сити» есть амбиции гораздо больше, что дойти до четвертьфинала, как это было в прошлом сезоне.

Я принял решение приехать сюда, потому хочу быть частью этого большого проекта», – заявил Марез.

27-летний алжирец подписал с манчестерским клубом 5-летний контракт. Сумма трансфера оценивается в 60 миллионов фунтов стерлингов.

Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Лига чемпионов Манчестер Сити Марез Рияд
Комментарии (4)
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Cules2013
1531458522
Посмотрим на опорную зону горожан в новом сезоне. Пока что я чёт не видел трансферов по этой части. Считаю, что все проблемы нынешнего Сити от легковесности игры. Слишком много атакующих игроков, и мало разрушителей.
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KOLBIS
1531461921
Но не хватает везения...
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Vladarg
1531467659
После того,как шейхи купили Сити-каждый сезон у Сити есть все,для того,чтобы выиграть Лигу.но не все так просто оказалось.
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zigbert
1531554884
В АПЛ конечно Ман Сити силен, но в ЛЧ пока ничего не получается.
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