Марез: «У «Манчестер Сити» есть все, чтобы выиграть Лигу чемпионов»

Новичок «Манчестер Сити» нападающий Рияд Марез хочет помочь своему новому клубу выиграть Лигу чемпионов в следующем сезоне.

«Лига чемпионов – турнир для больших клубов. У «Сити» есть все, чтобы попытаться выиграть этот турнир в будущем сезоне.

Я знаю, что у «Сити» есть амбиции гораздо больше, что дойти до четвертьфинала, как это было в прошлом сезоне.

Я принял решение приехать сюда, потому хочу быть частью этого большого проекта», – заявил Марез.

27-летний алжирец подписал с манчестерским клубом 5-летний контракт. Сумма трансфера оценивается в 60 миллионов фунтов стерлингов.