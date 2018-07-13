Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Далич: «Если Модрич получит «Золотой мяч», то это будет заслуженно»

    Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился мнением об игре полузащитника Луки Модрича.

    «Модрич пока один из лучших полузащитников чемпионата мира, он контролирует мяч на большой территории, обеспечивая безопасность для своих товарищей.

    Если Лука выиграет «Золотой мяч» и станет лучшим игроком, то никто не удивится. Он и с клубом выиграл очень много трофеев. Если он выиграет чемпионат мира, то это будет пик его карьеры, «Золотой мяч» он получит заслуженно», – сказал Далич.

    15 июля Хорватия сыграет в финале ЧМ против сборной Франции.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.07.2018 00:43
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 14 июля 2018, 10:27

      Один из лучших игроков на ЧМ. Все может быть.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 13 июля 2018, 15:36

      Далич: «Если Модрич получит «Золотой мяч», то это будет заслуженно»...
      ...... для этого нужен один шаг( финал ) !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22976

      Blossiya 13 июля 2018, 15:08

      Заслуживает. Блестящей игрой и самоотдачей.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57

      Ailend 13 июля 2018, 13:32

      Да. Человек пашет год за годом.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 13 июля 2018, 12:52

      Финал многое прояснит. Блеснет Модрич - золотой мяч его.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 июля 2018, 09:56

      конечно будет заслуженно, но лишь бы дали, а в этом есть сомнения.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 13 июля 2018, 05:40

      Если хорваты выиграют ЧМ, то вероятность получения " Золотого мяча" Модричем очень велика. Конкуренты только Роналду и Салах, но они на ЧМ не блеснули. Соревнование между Месси и Роналду уже многим приелось. Поэтому ставлю на Луку при любом исходе финала.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1167

      Caniggia 13 июля 2018, 05:18

      Никогда не дадут Модричу ЗМ, даже если хорваты выиграют ЧМ.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК > Caniggia 13 июля 2018, 15:38

      если выиграет финал-дадут!

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11