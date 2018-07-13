Далич: «Если Модрич получит «Золотой мяч», то это будет заслуженно»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился мнением об игре полузащитника Луки Модрича.

«Модрич пока один из лучших полузащитников чемпионата мира, он контролирует мяч на большой территории, обеспечивая безопасность для своих товарищей.

Если Лука выиграет «Золотой мяч» и станет лучшим игроком, то никто не удивится. Он и с клубом выиграл очень много трофеев. Если он выиграет чемпионат мира, то это будет пик его карьеры, «Золотой мяч» он получит заслуженно», – сказал Далич.

15 июля Хорватия сыграет в финале ЧМ против сборной Франции.