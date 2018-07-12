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    Хорватский футбольный союз пригласил сборную 1998 года на финал ЧМ-2018

    Хорватский футбольный союз (HNS) на своем сайте сообщил, что пригласил сборную страны образца 1998 года на финал ЧМ-2018. Футболисты, выигравшие бронзу на чемпионате мира во Франции, получили официальные приглашения на решающий матч турнира в России.

    Во встрече за третье место на ЧМ-1998 хорваты победили Голландию (2:1).

    Полностью состав той команды выглядит следующим образом:

    Вратари: Дражен Ладич, Марьян Мрмич, Владимир Василь.

    Защитники: Игор Штимац, Горан Юрич, Славен Билич, Звонимир Сольдо, Игор Тудор, Зоран Мамич, Дарио Шимич.

    Полузащитники: Антони Шерич, Алеша Асанович, Роберт Просинечки, Звонимир Бобан, Сильвио Марич, Марио Станич, Роберт Ярни, Крунослав Юрчич.

    Нападающие: Петар Крпан, Давор Шукер, Ардиан Кознику, Горан Влаович.

    Сборная Хорватии в финале ЧМ-2018 сыграет с Францией. Матч состоится в воскресенье, 15 июля, в Москве на стадионе «Лужники».

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.07.2018 18:40
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +57

      Ailend 13 июля 2018, 13:34

      А Французы как?)) Ту, лучшую сборную того же года?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 июля 2018, 21:05

      Да это были имена мирового класса - Бобан, Просинечки, Билич, Шукер.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +260

      XoVoS 12 июля 2018, 20:34

      Давор Шукер просто был идеалним

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 12 июля 2018, 19:58

      Завидно.
      И достойно.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 12 июля 2018, 19:44

      понимаю,какой ожиотаж ....профессионалам футбола,удачи в финале.... говну -очко

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo > 84aivengo 12 июля 2018, 19:46

      слово-не воробей

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +720

      Flydis 12 июля 2018, 19:39

      А Ковача не позвали...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 12 июля 2018, 19:24

      та сборная была третья, а эти уже сыграли лучше

      1
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    • ...
      Рейтинг: +986

      Mirak92 12 июля 2018, 19:22

      Мудрое решение!

      2
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