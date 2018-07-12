Хорватский футбольный союз пригласил сборную 1998 года на финал ЧМ-2018

Хорватский футбольный союз (HNS) на своем сайте сообщил, что пригласил сборную страны образца 1998 года на финал ЧМ-2018. Футболисты, выигравшие бронзу на чемпионате мира во Франции, получили официальные приглашения на решающий матч турнира в России.

Во встрече за третье место на ЧМ-1998 хорваты победили Голландию (2:1).

Полностью состав той команды выглядит следующим образом:

Вратари: Дражен Ладич, Марьян Мрмич, Владимир Василь.

Защитники: Игор Штимац, Горан Юрич, Славен Билич, Звонимир Сольдо, Игор Тудор, Зоран Мамич, Дарио Шимич.

Полузащитники: Антони Шерич, Алеша Асанович, Роберт Просинечки, Звонимир Бобан, Сильвио Марич, Марио Станич, Роберт Ярни, Крунослав Юрчич.

Нападающие: Петар Крпан, Давор Шукер, Ардиан Кознику, Горан Влаович.

Сборная Хорватии в финале ЧМ-2018 сыграет с Францией. Матч состоится в воскресенье, 15 июля, в Москве на стадионе «Лужники».