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  • Хорватский футбольный союз пригласил сборную 1998 года на финал ЧМ-2018

Хорватский футбольный союз пригласил сборную 1998 года на финал ЧМ-2018

12 июля 2018, 18:40
9

Хорватский футбольный союз (HNS) на своем сайте сообщил, что пригласил сборную страны образца 1998 года на финал ЧМ-2018. Футболисты, выигравшие бронзу на чемпионате мира во Франции, получили официальные приглашения на решающий матч турнира в России.

Во встрече за третье место на ЧМ-1998 хорваты победили Голландию (2:1).

Полностью состав той команды выглядит следующим образом:

Вратари: Дражен Ладич, Марьян Мрмич, Владимир Василь.

Защитники: Игор Штимац, Горан Юрич, Славен Билич, Звонимир Сольдо, Игор Тудор, Зоран Мамич, Дарио Шимич.

Полузащитники: Антони Шерич, Алеша Асанович, Роберт Просинечки, Звонимир Бобан, Сильвио Марич, Марио Станич, Роберт Ярни, Крунослав Юрчич.

Нападающие: Петар Крпан, Давор Шукер, Ардиан Кознику, Горан Влаович.

Сборная Хорватии в финале ЧМ-2018 сыграет с Францией. Матч состоится в воскресенье, 15 июля, в Москве на стадионе «Лужники».

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Хорватия Франция
Комментарии (9)
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Mirak92
1531412537
Мудрое решение!
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серега кашин
1531412679
та сборная была третья, а эти уже сыграли лучше
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Flydis
1531413558
А Ковача не позвали...
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84aivengo
1531413881
понимаю,какой ожиотаж ....профессионалам футбола,удачи в финале.... говну -очко
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shinnik
1531414733
Завидно. И достойно.
Ответить
XoVoS
1531416875
Давор Шукер просто был идеалним
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zigbert
1531418726
Да это были имена мирового класса - Бобан, Просинечки, Билич, Шукер.
Ответить
Ailend
1531478073
А Французы как?)) Ту, лучшую сборную того же года?
Ответить
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