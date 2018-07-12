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  • Шимич: «В настоящий момент Модрич лучший игрок в мире. Он заслуживает «Золотой мяч»

Шимич: «В настоящий момент Модрич лучший игрок в мире. Он заслуживает «Золотой мяч»

12 июля 2018, 17:59
17

Бывший защитник сборной Хорватии Дарио Шимич назвал лучшим футболистом мира полузащитника национальной команды Луку Модрича. Он считает, что 32-летний футболист заслуживает выиграть престижную награду «Золотой мяч».

«В этот самый момент Луку Модрича можно назвать лучшим игроком мира. Для меня он точно лучший на этом чемпионате. Он абсолютно заслуживает «Золотой мяч».

У нас отличные опытные игроки, которые знают, как побеждать: Модрич, Ракитич, Манджукич, Субашич. И они успеют восстановиться. Некоторые уже выигрывали Лигу чемпионов. Осознание того, что им предстоит финал чемпионата мира, всегда будет сидеть у них в голове и сердце, так что дополнительные силы найдутся», – сказал Шимич.

На ЧМ-2018 Модрич провел шесть матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу. Сборная Хорватии в финале турнира встретится с Францией. Игра пройдет в Москве в воскресенье, 15 июля.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Хорватия Модрич Лука Шимич Дарио
Комментарии (17)
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Garrincha58
1531408138
если вдруг хорваты выиграют финал ЧМ, то Модрич первый кандидат на ЗМ
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1531408265
До Золотого мяча Луке остался один шаг. Самый трудный..
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BARCLAYS_APL
1531409797
От и до согласен те кто не согласны просто понтазеры типа знают футбол
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ВетеR
1531414748
Модрич хорош !
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DeStar
1531415622
может , а если вот модрич в финале да еще сам забьет гол, например победный) то я тоько ЗА. А так , если честно, что-то в этом году так сильно никто и не выделяется. Я бы мог сказать - Салах... но.. нет. Финал проигран, на чм толком не играл, был потрясающий весь сезон, но все-равно без трофеев.. хз.
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a-rakhmatov
1531417364
Финал определит кто лучший Модрич или Мбаппе...)))
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zigbert
1531418086
В этом году на обладателя "Золотого мяча",выбор будет большой.
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Yev
1531421816
Выбор может и большой, но многие фавориты обкакались на ЧМ. Модрич уходит в отрыв. Удачи ему!
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XaXatyn
1531430845
Хотелось бы чтобы ЗМ Модрич поднял над головой
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OfaZavr
1531462735
есть и другие не менее достойные, посмотрим кому дадут, тем кому обычно или все же отметят кого-то другого.
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