Шимич: «В настоящий момент Модрич лучший игрок в мире. Он заслуживает «Золотой мяч»

Бывший защитник сборной Хорватии Дарио Шимич назвал лучшим футболистом мира полузащитника национальной команды Луку Модрича. Он считает, что 32-летний футболист заслуживает выиграть престижную награду «Золотой мяч».

«В этот самый момент Луку Модрича можно назвать лучшим игроком мира. Для меня он точно лучший на этом чемпионате. Он абсолютно заслуживает «Золотой мяч».

У нас отличные опытные игроки, которые знают, как побеждать: Модрич, Ракитич, Манджукич, Субашич. И они успеют восстановиться. Некоторые уже выигрывали Лигу чемпионов. Осознание того, что им предстоит финал чемпионата мира, всегда будет сидеть у них в голове и сердце, так что дополнительные силы найдутся», – сказал Шимич.

На ЧМ-2018 Модрич провел шесть матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу. Сборная Хорватии в финале турнира встретится с Францией. Игра пройдет в Москве в воскресенье, 15 июля.