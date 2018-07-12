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    Шимич: «В настоящий момент Модрич лучший игрок в мире. Он заслуживает «Золотой мяч»

    Бывший защитник сборной Хорватии Дарио Шимич назвал лучшим футболистом мира полузащитника национальной команды Луку Модрича. Он считает, что 32-летний футболист заслуживает выиграть престижную награду «Золотой мяч».

    «В этот самый момент Луку Модрича можно назвать лучшим игроком мира. Для меня он точно лучший на этом чемпионате. Он абсолютно заслуживает «Золотой мяч».

    У нас отличные опытные игроки, которые знают, как побеждать: Модрич, Ракитич, Манджукич, Субашич. И они успеют восстановиться. Некоторые уже выигрывали Лигу чемпионов. Осознание того, что им предстоит финал чемпионата мира, всегда будет сидеть у них в голове и сердце, так что дополнительные силы найдутся», – сказал Шимич.

    На ЧМ-2018 Модрич провел шесть матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу. Сборная Хорватии в финале турнира встретится с Францией. Игра пройдет в Москве в воскресенье, 15 июля.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.07.2018 17:59
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +211

      ROMAN63new 13 июля 2018, 11:11

      Не нужные и мешающие Хорватии разговоры.
      Те кто гнался за Золотыми Мячами давно уже дома.
      Кто играл на команду продолжает борьбу.

      0
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 13 июля 2018, 10:25

      выиграет чемпионат мира-однозначно Золотой мяч его !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 июля 2018, 09:18

      есть и другие не менее достойные, посмотрим кому дадут, тем кому обычно или все же отметят кого-то другого.

      2
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 13 июля 2018, 00:27

      Хотелось бы чтобы ЗМ Модрич поднял над головой

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3754

      Yev 12 июля 2018, 21:56

      Выбор может и большой, но многие фавориты обкакались на ЧМ. Модрич уходит в отрыв. Удачи ему!

      3
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 июля 2018, 20:54

      В этом году на обладателя "Золотого мяча",выбор будет большой.

      3
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 12 июля 2018, 20:42

      Финал определит кто лучший Модрич или Мбаппе...)))

      1
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 12 июля 2018, 20:13

      может , а если вот модрич в финале да еще сам забьет гол, например победный) то я тоько ЗА. А так , если честно, что-то в этом году так сильно никто и не выделяется. Я бы мог сказать - Салах... но.. нет. Финал проигран, на чм толком не играл, был потрясающий весь сезон, но все-равно без трофеев.. хз.

      3
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      Рейтинг: +12191

      ВетеR 12 июля 2018, 19:59

      Модрич хорош !

      2
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      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 12 июля 2018, 18:36

      От и до согласен те кто не согласны просто понтазеры типа знают футбол

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