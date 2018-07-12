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    Терри – сборной Англии: «Дома вас ждет невероятный прием»

    Бывший капитан сборной Англии Джон Терри поддержал команду после проигрыша в полуфинале чемпионата мира-2018 Хорватии.

    «Полностью опустошен из-за Гарета Саутгейта, Стива Холланда и всех игроков сборной Англии. Это был прекрасный чемпионат мира, и вы были прекрасны.

    У нас лучшие болельщики в мире. Вы вернули им веру в команду.

    Сегодня вам больно, но вы вернетесь домой, где вас ждет невероятный прием. Вы увидите, какое влияние оказали», – написал Терри в инстаграме.

    Полуфинальный матч чемпионата мира-2018 Хорватия – Англия завершился со счетом 2:1 в дополнительное время. Хорваты встретятся в финале турнира 15-го июля в столичных «Лужниках» с Францией. В матче за третье место встретятся команды Бельгии и Англии 14-го июля в Санкт-Петербурге.

    Англия не прошла. Но это лучшее решение

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    Источник: Instagram

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    12.07.2018 11:14
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 июля 2018, 12:30

      Сыграли достойно и помидоры тут будут не уместны.

      3
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 12 июля 2018, 11:56

      Сразу вспоминаются бразильские болелы,которые закидали автобус со сборной Бразилии помидорами и яйцами...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +431

      Dimon013 12 июля 2018, 11:39

      "Сегодня вам больно, но вы вернетесь домой, где вас ждет невероятный прием. Вы увидите, какое влияние оказали». Двоякое понимание)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 12 июля 2018, 11:18

      А что? За третье место Англия не сыграет? Всё, домой?

      1
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      Рейтинг: +24996

      bset > Владислав Vlad 12 июля 2018, 11:47

      Это уже не так важно. Для таких сборных есть только победа на ЧМ и все остальные места. Третье, четвертое - это уже детали.

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      ...
      Рейтинг: +2509

      panmon > bset 12 июля 2018, 12:08

      каких "таких" сборных? за все время 1 раз стали чемпионами дома и заняли 4 место...
      Что касается чемпионатов Европы - 2 раза 3е место
      По моему мнению для такой команды 3-е место будет успехом! Но Бельгийцы вероятно не дадут и это все понимают

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      Рейтинг: +24996

      bset > panmon 12 июля 2018, 12:14

      Ну все равно амбиции всегда на победу. Да, не везет им, не могут давно выиграть ЧМ. Но это все равно почти всегда сильная сборная.

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