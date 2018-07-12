Терри – сборной Англии: «Дома вас ждет невероятный прием»

Бывший капитан сборной Англии Джон Терри поддержал команду после проигрыша в полуфинале чемпионата мира-2018 Хорватии.

«Полностью опустошен из-за Гарета Саутгейта, Стива Холланда и всех игроков сборной Англии. Это был прекрасный чемпионат мира, и вы были прекрасны.

У нас лучшие болельщики в мире. Вы вернули им веру в команду.

Сегодня вам больно, но вы вернетесь домой, где вас ждет невероятный прием. Вы увидите, какое влияние оказали», – написал Терри в инстаграме.

Полуфинальный матч чемпионата мира-2018 Хорватия – Англия завершился со счетом 2:1 в дополнительное время. Хорваты встретятся в финале турнира 15-го июля в столичных «Лужниках» с Францией. В матче за третье место встретятся команды Бельгии и Англии 14-го июля в Санкт-Петербурге.

Англия не прошла. Но это лучшее решение