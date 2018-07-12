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    Неймар передумал переходить в «Реал» после продажи Роналду

    Нападающий «ПСЖ» Неймар откажется от идеи перехода в «Реал», сообщает Mundo Deportivo. На такое решение повлиял уход форварда Криштиану Роналду в «Ювентус».

    Неймар рассматривает мадридцев как проект, который начинает развиваться с нуля после ухода Роналду и Зинедина Зидана этим летом.

    Португалец играл в составе «Реала» с 2009 по 2018 год. За это время он стал лучшим бомбардиром в истории клуба, забив 451 мяч в 438 играх.

    «Ювентус» заплатил за переход 33-летнего форварда 112 миллионов евро.

    Роналду в «Юве» – идеальный выбор. Объясняем в 10 предложениях

    Источник: Mundodeportivo

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    12.07.2018 10:55
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 12 июля 2018, 18:47

      Неймар же этого и хотел, хотел стать лидером, в ПСЖ не смог выиграть лидерство у Кавани, а у Роналдо вообще без шансов.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 12 июля 2018, 15:16

      Перес ещё объявит что этот год будет без покупок )

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +695

      fan-man 12 июля 2018, 13:30

      Пусть в Тульский Арсенал переходит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +834

      val-berezko 12 июля 2018, 12:39

      Такие ошибки,как совершил Неймар дорогого стоят. Было отличное трио в Барсе,но захотелось получить №10. ЧМ показал Неймара в полной красе. Правда на переходе в ПСЖ кучу денег наварил, а зачем теперь футбол?

      4
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 12 июля 2018, 12:34

      у фанатов реала отлегло

      3
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 12 июля 2018, 12:27

      обосрался.. не потянет напомаженный неймар тянуть реал.. не того уровня игрок..

      1
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 июля 2018, 12:24

      Включил "заднюю".

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 12 июля 2018, 12:05

      Не надо ссать, Кавани в Реал не собирается.

      1
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 12 июля 2018, 11:59

      То он не хотел быть в тени месси поэтому ушел, а теперь жалеет, что роналду ушел из реала? с хера? хотел быть в тени роналду чтоли? по мне так наоборот, вакантный левый фланг реала это лакомое место для всех топ игроков, ну в целом то так и есть, ибо ты можешь занять удобную позицию в одном из лучших клубов мира, особенно касается нападающих которым ранее пришлось бы быть как минимум вторыми, а теперь могут стать главной звездой. Такое редко бывает, в барсе такое возможно только после ухода месси к примеру, и никак иначе, как и в реале. Реалу стоит здорово поработать на трансферном рынке, чтобы выцепить себе 1-2 топ игрока в атаку. Можно и бензема сплавлять уже, так как подносить мячи роналду больше не требуется. Понятно, что никто не хочет отдавать своих топ игроков, но выбор кому хотя бы сделать предложение велик
      на левый фланг неймар или азар, игроки разные, но пользы от них достаточно
      на правый мбаппе или салах
      в центр тот же кейн
      С кем-то же явно можно договориться , верно ведь?
      Бэйла можно наконец-то , спустя 5 лет, переместить на его родную левую позицию, а и покупать уже кого направо .я бы хотел мбаппе увидеть, но хз.. реал вряд ли об этмо даже подумает.. но реалу нужен подобный игрок.

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      Рейтинг: +3021

      Dgad > DeStar 12 июля 2018, 13:05

      Полностью согласен, Неймару как раз путь открыт в Реал после ухода Рона. Бензема пора так же продавать, Роналду уже нет...Асенсио может сыграть хоть слева хоть с права.А так да, Бейла налево, в Центр купить Мбапе либо Кейна и дать шанс Асенсио, у него огромный потенциал.

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      Рейтинг: +481

      belrus21 12 июля 2018, 11:57

      Жестко Реал подкосили.

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