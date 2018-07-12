Неймар передумал переходить в «Реал» после продажи Роналду

Нападающий «ПСЖ» Неймар откажется от идеи перехода в «Реал», сообщает Mundo Deportivo. На такое решение повлиял уход форварда Криштиану Роналду в «Ювентус».

Неймар рассматривает мадридцев как проект, который начинает развиваться с нуля после ухода Роналду и Зинедина Зидана этим летом.

Португалец играл в составе «Реала» с 2009 по 2018 год. За это время он стал лучшим бомбардиром в истории клуба, забив 451 мяч в 438 играх.

«Ювентус» заплатил за переход 33-летнего форварда 112 миллионов евро.

Роналду в «Юве» – идеальный выбор. Объясняем в 10 предложениях