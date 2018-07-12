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Неймар передумал переходить в «Реал» после продажи Роналду

12 июля 2018, 10:55
19

Нападающий «ПСЖ» Неймар откажется от идеи перехода в «Реал», сообщает Mundo Deportivo. На такое решение повлиял уход форварда Криштиану Роналду в «Ювентус».

Неймар рассматривает мадридцев как проект, который начинает развиваться с нуля после ухода Роналду и Зинедина Зидана этим летом.

Португалец играл в составе «Реала» с 2009 по 2018 год. За это время он стал лучшим бомбардиром в истории клуба, забив 451 мяч в 438 играх.

«Ювентус» заплатил за переход 33-летнего форварда 112 миллионов евро.

Роналду в «Юве» – идеальный выбор. Объясняем в 10 предложениях

Источник: Mundodeportivo
Испания. Примера Трансферы ПСЖ Реал Роналду Криштиану Неймар Зидан Зинедин
Комментарии (19)
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Dgad
1531383069
Да нахиг он нужен этот плакса..лучше Мбапе пусть купят
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Дедуктор
1531383093
Неймару надо в Барсу возвращаться. Величайший клуб всех времен и народов.
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T_REX
1531385741
Да кому ты нужен симулянт убогий, как игрок ты уже сдох в своей Франции, любитель баблишка бл9
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DeStar
1531385963
То он не хотел быть в тени месси поэтому ушел, а теперь жалеет, что роналду ушел из реала? с хера? хотел быть в тени роналду чтоли? по мне так наоборот, вакантный левый фланг реала это лакомое место для всех топ игроков, ну в целом то так и есть, ибо ты можешь занять удобную позицию в одном из лучших клубов мира, особенно касается нападающих которым ранее пришлось бы быть как минимум вторыми, а теперь могут стать главной звездой. Такое редко бывает, в барсе такое возможно только после ухода месси к примеру, и никак иначе, как и в реале. Реалу стоит здорово поработать на трансферном рынке, чтобы выцепить себе 1-2 топ игрока в атаку. Можно и бензема сплавлять уже, так как подносить мячи роналду больше не требуется. Понятно, что никто не хочет отдавать своих топ игроков, но выбор кому хотя бы сделать предложение велик на левый фланг неймар или азар, игроки разные, но пользы от них достаточно на правый мбаппе или салах в центр тот же кейн С кем-то же явно можно договориться , верно ведь? Бэйла можно наконец-то , спустя 5 лет, переместить на его родную левую позицию, а и покупать уже кого направо .я бы хотел мбаппе увидеть, но хз.. реал вряд ли об этмо даже подумает.. но реалу нужен подобный игрок.
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zigbert
1531387469
Включил "заднюю".
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кошмарик
1531387671
обосрался.. не потянет напомаженный неймар тянуть реал.. не того уровня игрок..
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Project Бабангида
1531388056
у фанатов реала отлегло
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val-berezko
1531388372
Такие ошибки,как совершил Неймар дорогого стоят. Было отличное трио в Барсе,но захотелось получить №10. ЧМ показал Неймара в полной красе. Правда на переходе в ПСЖ кучу денег наварил, а зачем теперь футбол?
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Derzkiy1
1531397798
Перес ещё объявит что этот год будет без покупок )
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iBragim2102
1531410421
Неймар же этого и хотел, хотел стать лидером, в ПСЖ не смог выиграть лидерство у Кавани, а у Роналдо вообще без шансов.
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