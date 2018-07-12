ФИФА не хочет показывать красивых болельщиц на трибунах

Глава департамента ФИФА по социокультурному многообразию Федерико Аддьекки рассказал о том, что организация планирует сократить количество показов красивых болельщиц во время трансляций чемпионатов мира, сообщает AP.

В ближайшее время представители ФИФА обсудят этот вопрос с национальными телевещателями и своим ТВ-подразделением. На чемпионате мира-2018 в России осталось провести два матча – финал и игру за третье место.

Во время проведения ЧМ-2018 таких случаев стало меньше по сравнению с турниром 2014 года, который проходил в Бразилии. Аддьекки отметил, что по ходу турнира в России ФИФА уже несколько раз вмешивалась в работу ТВ в «очевидных случаях».