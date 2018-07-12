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ФИФА не хочет показывать красивых болельщиц на трибунах

12 июля 2018, 07:31
38

Глава департамента ФИФА по социокультурному многообразию Федерико Аддьекки рассказал о том, что организация планирует сократить количество показов красивых болельщиц во время трансляций чемпионатов мира, сообщает AP.

В ближайшее время представители ФИФА обсудят этот вопрос с национальными телевещателями и своим ТВ-подразделением. На чемпионате мира-2018 в России осталось провести два матча – финал и игру за третье место.

Во время проведения ЧМ-2018 таких случаев стало меньше по сравнению с турниром 2014 года, который проходил в Бразилии. Аддьекки отметил, что по ходу турнира в России ФИФА уже несколько раз вмешивалась в работу ТВ в «очевидных случаях».

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира
Комментарии (38)
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coocoo
1531370091
А в чем причина? Кто-то задрочился насмерть?
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ruverzema29rus
1531370329
им просто бородатые женщины больше по душе...
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Project Бабангида
1531370397
в России неприлично много красивых людей, это бесит некоторых уродов
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Viper for CSKA
1531370693
Толерантность что ли в очередной раз? Теперь красивых мужчин будут показывать или трансов на трибунах искать? Это будет отличное прикрытие зависти и боязни того, что условные английские мужики вообще перестанут смотреть на своих "красавиц", которые, к тому же, в феминизм активно ударились.
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Dominator777
1531371185
Красавиц на трибунах показывали, показывают и будут показывать по TV трансляции, так как большинство болельщиков футбола - МУЖЧИНЫ. Из песни слов не выбросишь.
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84aivengo
1531373368
девушки-украшение футбольных матчей.... фифа сдурело ?
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Полная Канистра
1531374051
фифа импотенты походу там ну так давайте уродов будем показывать может они вас возбуждать будут. У них понятие красота вообще не достижима
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KOLBIS
1531376778
И теперь будут показывать красивых болельщиков...Фифа это больше возбуждает...
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Vickont
1531379863
Глава департамента ФИФА по социокультурному многообразию... Что это? Я думал, только у нас придумывают непонятные должности для не понятных обязанностей. Куда мир катится? В формуле 1 уже запретили грид-гёрлз и подиум-гёрлз, теперь в футболе пытаются запретить показывать красивых девушек... Скоро начнут девчонок за красоту скидывать со скалы. Идите нахер с такими "ценностями" !!!
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OfaZavr
1531383321
опять какую-то глупость придумали, нетрадиционных поди задело) а то непонятно с чего бы вдруг они эти вопросом озаботились))
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