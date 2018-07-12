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    ФИФА не хочет показывать красивых болельщиц на трибунах

    Глава департамента ФИФА по социокультурному многообразию Федерико Аддьекки рассказал о том, что организация планирует сократить количество показов красивых болельщиц во время трансляций чемпионатов мира, сообщает AP.

    В ближайшее время представители ФИФА обсудят этот вопрос с национальными телевещателями и своим ТВ-подразделением. На чемпионате мира-2018 в России осталось провести два матча – финал и игру за третье место.

    Во время проведения ЧМ-2018 таких случаев стало меньше по сравнению с турниром 2014 года, который проходил в Бразилии. Аддьекки отметил, что по ходу турнира в России ФИФА уже несколько раз вмешивалась в работу ТВ в «очевидных случаях».

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.07.2018 07:31
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +448

      Paladius 12 июля 2018, 17:30

      Все правильно! Давайте больше показывать гомосеков, а то они обижаются, что показывают только красивых женщин-))). Руки прочь от красоты гей лоби из ФИФА!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +84

      А Бубнов 12 июля 2018, 16:48

      +++

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +57

      Ailend 12 июля 2018, 12:55

      Блин ну интересное же с экранов убираете нууу....((( Зачем??

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 июля 2018, 11:39

      Зачем вообще нужна такая должность в ФИФА?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 июля 2018, 11:15

      опять какую-то глупость придумали, нетрадиционных поди задело) а то непонятно с чего бы вдруг они эти вопросом озаботились))

      4
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 12 июля 2018, 10:55

      Правильно! Даёшь троице в кокошниках больше эфирного времени!!! И чтобы с шаурмой в руках

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2287

      Vickont 12 июля 2018, 10:17

      Глава департамента ФИФА по социокультурному многообразию... Что это? Я думал, только у нас придумывают непонятные должности для не понятных обязанностей. Куда мир катится? В формуле 1 уже запретили грид-гёрлз и подиум-гёрлз, теперь в футболе пытаются запретить показывать красивых девушек... Скоро начнут девчонок за красоту скидывать со скалы. Идите нахер с такими "ценностями" !!!

      5
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      Рейтинг: +520

      Boozman > Vickont 12 июля 2018, 10:38

      Ну, такими темпами скоро во время трансляции нужно будет обязательно показать: темнокожего, азиата, араба, еврея, какую-нибудь толстую волосатую мадам, гомосяцкую / лесбуховскую пару, человека с ростом менее 130см и с ростом более 2-х метров, а если останется время, то можно будет показать пару обычных людей европеоидной расы. Думаю, список ещё можно дополнять, толерантность ведь не знает границ.

      4
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      Рейтинг: +2287

      Vickont > Boozman 12 июля 2018, 10:39

      Белых и гетеросексуальную пару нельзя, иначе гомофобия и расизм

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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 12 июля 2018, 10:08

      Завидуют)))

      2
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 12 июля 2018, 10:03

      а зря красота спасет мир

      1
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      Рейтинг: +12333

      Вомбат 12 июля 2018, 09:35

      А я все никак не мог понять что делает в ФИФА департамент по социокультурному многообразию. Теперь ясно. Теперь будут показывать меньше красивых болельщиц и больше красивых болельщиков. Чтобы было это самое многообразие.

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