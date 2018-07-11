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  • Семилетняя дочь Инфантино была срочно госпитализирована в Санкт-Петербурге. Ей вырезали аппендицит

Семилетняя дочь Инфантино была срочно госпитализирована в Санкт-Петербурге. Ей вырезали аппендицит

11 июля 2018, 18:41
20

На прошлой неделе младшая дочь президента ФИФА Джанни Инфантино была прооперирована в Санкт-Петербурге.

Семилетняя девочка, которая приехала в Россию вместе с матерью, была срочно госпитализирована в Детскую клиническую больницу педиатрического университета с резкими болями и подозрением на аппендицит. 8 июля ей успешно провели сложную операцию по удалению аппендикса.

Инфантино 7 июля находился в Сочи на матче 1/4 финала ЧМ-2018 РоссияХорватия (2:2, 3:4 по пенальти). После его завершения он срочно вылетел в Петербург. После операции глава ФИФА поблагодарил врачей петербургской больницы.

Источник: Fontanka.ru
Чемпионат мира Инфантино Джанни
Комментарии (20)
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KOLBIS
1531324047
Здоровья девчухе!!!...
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Hoahin
1531324165
"сложную операцию по удалению аппендикса" эта операция считается рядовой в профессии хирурга и является одной из самых простых
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T_REX
1531324408
Мегафутбольная тема, бомбардир ты убогое дно, твои корресы даже уже нормально статью перевести не могут, самый гнилой сайт теперь, не новостями темы футбола занимаются, а тупа собирают всякую ху...ню, которую крутят на Первом или НТВ, давай еще про НЛО с Рен ТВ
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multiscan
1531324848
Когда-то советская медицина некоторыми своими достижениями восхищала весь мир. Теперь наша журнашлюждиха так восхищается вырезанием аппендикса, что об этом сообщает всему миру даже на футбольном сайте. Слава нашим журналюжкам!
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Mirak92
1531325116
Здоровье девочке.Батя хороший у нее!
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Artemrud
1531325902
сложную операцию по удалению аппендикса??? Во всем мире чуть ли не головы пришивают, а у нас и это сложно!
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dok66
1531329748
Парни из Детской клинической больницы Университета легко справились , но всем сказали , что операция была очень сложной ! Бывает
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mihail200606
1531331849
Блин, можно написать было удалили ,а не вырезали.. Как то покорректнее помоему..
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zigbert
1531331995
Детей всегда жаль, какой бы они ни были национальности. Здоровья.
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Obojaemiy
1531389945
Дочь президента ФИФА срочно госпитализирована!! А дочь какого нибудь трудовика Иванова и не подумали бы..сказали "ждите машин нет"
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