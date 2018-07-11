Семилетняя дочь Инфантино была срочно госпитализирована в Санкт-Петербурге. Ей вырезали аппендицит

На прошлой неделе младшая дочь президента ФИФА Джанни Инфантино была прооперирована в Санкт-Петербурге.

Семилетняя девочка, которая приехала в Россию вместе с матерью, была срочно госпитализирована в Детскую клиническую больницу педиатрического университета с резкими болями и подозрением на аппендицит. 8 июля ей успешно провели сложную операцию по удалению аппендикса.

Инфантино 7 июля находился в Сочи на матче 1/4 финала ЧМ-2018 Россия – Хорватия (2:2, 3:4 по пенальти). После его завершения он срочно вылетел в Петербург. После операции глава ФИФА поблагодарил врачей петербургской больницы.