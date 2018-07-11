Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Семилетняя дочь Инфантино была срочно госпитализирована в Санкт-Петербурге. Ей вырезали аппендицит

    На прошлой неделе младшая дочь президента ФИФА Джанни Инфантино была прооперирована в Санкт-Петербурге.

    Семилетняя девочка, которая приехала в Россию вместе с матерью, была срочно госпитализирована в Детскую клиническую больницу педиатрического университета с резкими болями и подозрением на аппендицит. 8 июля ей успешно провели сложную операцию по удалению аппендикса.

    Инфантино 7 июля находился в Сочи на матче 1/4 финала ЧМ-2018 РоссияХорватия (2:2, 3:4 по пенальти). После его завершения он срочно вылетел в Петербург. После операции глава ФИФА поблагодарил врачей петербургской больницы.

    Источник: Fontanka.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.07.2018 18:41
    Рекомендуем
    Комментарии20
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 12 июля 2018, 13:05

      Дочь президента ФИФА срочно госпитализирована!! А дочь какого нибудь трудовика Иванова и не подумали бы..сказали "ждите машин нет"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 11 июля 2018, 20:59

      Детей всегда жаль, какой бы они ни были национальности. Здоровья.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 11 июля 2018, 20:57

      Блин, можно написать было удалили ,а не вырезали.. Как то покорректнее помоему..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 11 июля 2018, 20:22

      Парни из Детской клинической больницы Университета легко справились , но всем сказали , что операция была очень сложной ! Бывает

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 11 июля 2018, 19:21

      Ни фига старик жгет. 70 лет а детей клепает

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +310

      iluha1907 > Obojaemiy 11 июля 2018, 19:26

      ему 48 как бы

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy > iluha1907 11 июля 2018, 23:05

      а выглядит на все 70

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +310

      iluha1907 > Obojaemiy 12 июля 2018, 09:35

      у вас какие то проблемы с восприятием, либо Инфантино с кем то путаете

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101

      Artemrud 11 июля 2018, 19:18

      сложную операцию по удалению аппендикса??? Во всем мире чуть ли не головы пришивают, а у нас и это сложно!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +986

      Mirak92 11 июля 2018, 19:05

      Здоровье девочке.Батя хороший у нее!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1893

      multiscan 11 июля 2018, 19:00

      Когда-то советская медицина некоторыми своими достижениями восхищала весь мир. Теперь наша журнашлюждиха так восхищается вырезанием аппендикса, что об этом сообщает всему миру даже на футбольном сайте.
      Слава нашим журналюжкам!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +545

      T_REX 11 июля 2018, 18:53

      Мегафутбольная тема, бомбардир ты убогое дно, твои корресы даже уже нормально статью перевести не могут, самый гнилой сайт теперь, не новостями темы футбола занимаются, а тупа собирают всякую ху...ню, которую крутят на Первом или НТВ, давай еще про НЛО с Рен ТВ

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +545

      T_REX > Вот оно чё Михалыч 12 июля 2018, 09:20

      Глорик голубятни, для начала писать научись, а потом думать и в третьих это тебе не с 5 аккаунтами сидеть мульт заднеприводный подлизала

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +545

      T_REX > Вот оно чё Михалыч 12 июля 2018, 11:50

      Мда, ты долб редкий и иди на х...й глор голубого португальца е...анашка Казахстана и это тебе не с 5ю аккаунтами сидеть мудак, хоть IP меняй у них чм0 пустынное

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +545

      T_REX > Вот оно чё Михалыч 12 июля 2018, 11:51

      Хахахаххахаха, на ху...й иди не мытый черт, мудак желтый и сосите друг у друга молча петушки

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +545

      T_REX > Вот оно чё Михалыч 12 июля 2018, 11:54

      На ху...й 3,14дарок, член тебя зовет и прощай

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +545

      T_REX > Вот оно чё Михалыч 12 июля 2018, 12:03

      Хаххахаахахха, я же тебе писал что ты долб, читай выше е...ашака тупая или у вас все такие дебилы в Казахе или только такие гомики как ты, читай выше еще разок напишу и иди на свое любимое место, т.е. на х...й, вот это аргумент весомый не то что твои, да их и не было, какой ты с...ка долб

      #игнордебилашкольника

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1369

      Hoahin 11 июля 2018, 18:49

      "сложную операцию по удалению аппендикса"
      эта операция считается рядовой в профессии хирурга и является одной из самых простых

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football > Hoahin 11 июля 2018, 19:24

      Ну не знаю. Каждый по своему переносит операцию. Кто-то просто приходит в больницу и говорит "Удалите мне аппендицит", а кого-то срочно нужно госпитализировать с воспалением (случай с дочерью Инфантино). Отсюда и сложность.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11