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    Мэр Нижнего Новгорода – о размытии набережной: «Были допущены ошибки подрядчиком»

    Причиной размытия от дождя набережной в Нижнем Новгороде в мэрии города назвали ошибки при проектировании и строительстве объекта.

    «Это очень серьезная грубая проектная ошибка. Подрядчик мог бы все это предусмотреть. Над этим сейчас работают все наши службы, в том числе министерство строительства Нижегородской области.

    Заказчиком объекта на Волжской набережной выступал дорожный фонд области. В настоящий момент у нас идет совместная работа по устранению последствий.

    Были допущены ошибки – бездумность со стороны подрядчика. Сейчас предпринимаются меры по восстановлению благоустройства. Буквально в течение нескольких дней все, что произошло на Нижне-Волжской набережной будет исправлено самим подрядчиком.

    Более сложные задачи будут реализованы комплексно. В том числе водоканал сейчас поедет чистить все прилегающие коллекторы. Будут решены вопросы с тем, чтобы все сливы не упирались больше в бетонные стены», – цитирует «НТА-Поволжье» мэра Нижнего Новгорода Владимира Панова.

    По данным сайта госзакупок, на дорожные работы возле стадиона «Нижний Новгород» было потрачено 768 миллионов рублей.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.07.2018 11:33
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    Комментарии19
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    • ...
      Рейтинг: +2251

      kvm 11 июля 2018, 18:54

      вот у него пердак задымился знатно...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 июля 2018, 18:34

      ну да конечно, все как всегда.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 11 июля 2018, 17:57

      Распил - продолжается. Строили, строили и наконец построили, потом достроили, перестроили и т. д. Ничего нового.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 11 июля 2018, 16:34

      Интересно каким образом подрядчик будет устранять свои ошибки ,если деньги они уже получили.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 11 июля 2018, 15:40

      Сталин где ты -- знали бы , что за такое не по , вместе с помидорами засунут !!! А так -- на постройку дай -- теперь на починку -- и только слышен шум пилы !!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +845

      Avaretz 11 июля 2018, 15:05

      Закончится ЧМ 2018 и все построенное смоется и отмоется

      0
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      Рейтинг: +6101

      subbotaspartak 11 июля 2018, 15:03

      Смыли-отмыли...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4433

      ЮНик 11 июля 2018, 14:11

      Две вечные беды России: дураки и дороги. С одной из этих бед можно справиться с помощью асфальтового катка. Но что делать с дорогами?

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1236

      омск55 11 июля 2018, 13:48

      Только у нас таки вещи происходят, рука руку моет

      1
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 11 июля 2018, 13:30

      Сволота...ничего не изменится, если они исправят эту ситуацию в течении нескольких дней.

      1
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