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  • Мэр Нижнего Новгорода – о размытии набережной: «Были допущены ошибки подрядчиком»

Мэр Нижнего Новгорода – о размытии набережной: «Были допущены ошибки подрядчиком»

11 июля 2018, 11:33
20

Причиной размытия от дождя набережной в Нижнем Новгороде в мэрии города назвали ошибки при проектировании и строительстве объекта.

«Это очень серьезная грубая проектная ошибка. Подрядчик мог бы все это предусмотреть. Над этим сейчас работают все наши службы, в том числе министерство строительства Нижегородской области.

Заказчиком объекта на Волжской набережной выступал дорожный фонд области. В настоящий момент у нас идет совместная работа по устранению последствий.

Были допущены ошибки – бездумность со стороны подрядчика. Сейчас предпринимаются меры по восстановлению благоустройства. Буквально в течение нескольких дней все, что произошло на Нижне-Волжской набережной будет исправлено самим подрядчиком.

Более сложные задачи будут реализованы комплексно. В том числе водоканал сейчас поедет чистить все прилегающие коллекторы. Будут решены вопросы с тем, чтобы все сливы не упирались больше в бетонные стены», – цитирует «НТА-Поволжье» мэра Нижнего Новгорода Владимира Панова.

По данным сайта госзакупок, на дорожные работы возле стадиона «Нижний Новгород» было потрачено 768 миллионов рублей.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира
Комментарии (20)
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absent32
1531298658
это не ошибка подрядчика, а хорошо спланированный ход)))
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Garrincha58
1531298802
а кто принимал и того в турму
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Рубик Докоян
1531301093
Его оправдание -- это детский лепет. Есть над чем поработать СК РФ и всех "героев" этого проекта и подрядных работ к уголовной ответственности, там не одна статья УК РФ будет применена.
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SPACE TRUCKIN
1531301408
да не ошибки,а распил заложенных средств...чё уж тут овцой прикидываться...боязно за объекты к ЧМ - как начнёт всё валиться и рассыпаться по окончанию...ещё услышим о коррупции в этой сфере и не раз...((
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KOLBIS
1531303822
Над этим уже сейчас работают все наши службы...Спецслужбы добавил мэр...
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kykyi
1531304283
Не хватило денег и времени, чтобы построить нормально, подумали, что проскочат. Результат на лицо.
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ЮНик
1531307464
Две вечные беды России: дураки и дороги. С одной из этих бед можно справиться с помощью асфальтового катка. Но что делать с дорогами?
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Zenmaster
1531312804
Сталин где ты -- знали бы , что за такое не по , вместе с помидорами засунут !!! А так -- на постройку дай -- теперь на починку -- и только слышен шум пилы !!!
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zigbert
1531316073
Интересно каким образом подрядчик будет устранять свои ошибки ,если деньги они уже получили.
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OfaZavr
1531323272
ну да конечно, все как всегда.
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