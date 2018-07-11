Мэр Нижнего Новгорода – о размытии набережной: «Были допущены ошибки подрядчиком»

Причиной размытия от дождя набережной в Нижнем Новгороде в мэрии города назвали ошибки при проектировании и строительстве объекта.

«Это очень серьезная грубая проектная ошибка. Подрядчик мог бы все это предусмотреть. Над этим сейчас работают все наши службы, в том числе министерство строительства Нижегородской области.

Заказчиком объекта на Волжской набережной выступал дорожный фонд области. В настоящий момент у нас идет совместная работа по устранению последствий.

Были допущены ошибки – бездумность со стороны подрядчика. Сейчас предпринимаются меры по восстановлению благоустройства. Буквально в течение нескольких дней все, что произошло на Нижне-Волжской набережной будет исправлено самим подрядчиком.

Более сложные задачи будут реализованы комплексно. В том числе водоканал сейчас поедет чистить все прилегающие коллекторы. Будут решены вопросы с тем, чтобы все сливы не упирались больше в бетонные стены», – цитирует «НТА-Поволжье» мэра Нижнего Новгорода Владимира Панова.

По данным сайта госзакупок, на дорожные работы возле стадиона «Нижний Новгород» было потрачено 768 миллионов рублей.