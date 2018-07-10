Черчесов: «У Дзюбы характер сложный, но не идиотский»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что постоянно наблюдал за нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой.

Тренер не вызывал форварда в национальную команду с лета 2017 года. В последний раз Дзюба получал приглашение в сборную на Кубок конфедераций, но из-за повреждения не принял участие в турнире. Тем не менее он был включен в состав россиян на ЧМ-2018.

«Дзюба в 18 лет играл у меня в «Спартаке». Уже тогда я видел, насколько высоким уровнем мастерства он обладает, видел заложенный в нем потенциал. Потом я покинул команду, позже он перебрался в «Зенит».

В сборную же при мне Артем частенько приезжал, но не играл из-за проблем со здоровьем. В итоговую заявку на Кубок конфедераций он также не попал, сославшись на травму. Но я все равно продолжал наблюдать за Артемом и вызвал его на чемпионат мира. Он отблагодарил за терпение своей игрой.

У Дзюбы непростой характер? Об этом мне говорили достаточно много, но тренеры сами не сахар. У человека может быть сложный характер, а может быть идиотский. И это разные вещи. В первом случае работать с футболистом можно, во втором – нет. Моя задача заключается в том, чтобы раскрыть потенциал Дзюбы, сделать так, чтобы он работал на команду», – сказал Черчесов.

На домашнем чемпионате мира Дзюба провел пять матчей, отметившись тремя голами и двумя результативными передачами.