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    Черчесов: «У Дзюбы характер сложный, но не идиотский»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что постоянно наблюдал за нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой.

    Тренер не вызывал форварда в национальную команду с лета 2017 года. В последний раз Дзюба получал приглашение в сборную на Кубок конфедераций, но из-за повреждения не принял участие в турнире. Тем не менее он был включен в состав россиян на ЧМ-2018.

    «Дзюба в 18 лет играл у меня в «Спартаке». Уже тогда я видел, насколько высоким уровнем мастерства он обладает, видел заложенный в нем потенциал. Потом я покинул команду, позже он перебрался в «Зенит».

    В сборную же при мне Артем частенько приезжал, но не играл из-за проблем со здоровьем. В итоговую заявку на Кубок конфедераций он также не попал, сославшись на травму. Но я все равно продолжал наблюдать за Артемом и вызвал его на чемпионат мира. Он отблагодарил за терпение своей игрой.

    У Дзюбы непростой характер? Об этом мне говорили достаточно много, но тренеры сами не сахар. У человека может быть сложный характер, а может быть идиотский. И это разные вещи. В первом случае работать с футболистом можно, во втором – нет. Моя задача заключается в том, чтобы раскрыть потенциал Дзюбы, сделать так, чтобы он работал на команду», – сказал Черчесов.

    На домашнем чемпионате мира Дзюба провел пять матчей, отметившись тремя голами и двумя результативными передачами.

    Источник: RT

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    10.07.2018 18:57
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +201

      МасСуд 10 июля 2018, 23:08

      И никто не втыкает что деньгисова ***** послал... а слелал же правильно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 10 июля 2018, 21:59

      Настораживает, почему для этого вывода понадобилось столько времени, хотя и согласен. Артёмка мололец!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +70531

      insider_retro 10 июля 2018, 19:12

      Характер не может быть идиотским... Это или болезнь, или особенность человека с негативным подтекстом... Литературное тут, вообще, не подходит...
      Но потенциал раскрыт!..))

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 10 июля 2018, 19:08

      Сошлись два характера. Отгадайте у кого какой!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 10 июля 2018, 19:03

      Фу-ты-ну-ты..ножки гнуты...
      Оргазм пропал ..уже становится скучно...

      1
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