Мэр Львова: «Теперь ФФУ обязана включить лозунг «Слава Украине» в официальную эмблему сборной»

Мэр Львова Андрей Садовый предложил разместить фразу «Слава Украине» на эмблеме национальной команды.

«Теперь ФФУ (прим. – Федерация футбола Украины) обязана включить лозунг «Слава Украине» в официальную эмблему сборной», – написал Садовый на своей странице в фэйсбуке.

После матча 1/4 финала ЧМ-2018 Россия – Хорватия (2:2, 3:4) защитник хорватов Домагой Вида и экс-игрок сборной Огнен Вукоевич записали видео, на котором произнесли фразу «Слава Украине». В результате этого разгорелся скандал, Вукоевич был исключен из тренерского штаба Хорватии.