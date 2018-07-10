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    Мэр Львова: «Теперь ФФУ обязана включить лозунг «Слава Украине» в официальную эмблему сборной»

    Мэр Львова Андрей Садовый предложил разместить фразу «Слава Украине» на эмблеме национальной команды.

    «Теперь ФФУ (прим. – Федерация футбола Украины) обязана включить лозунг «Слава Украине» в официальную эмблему сборной», – написал Садовый на своей странице в фэйсбуке.

    После матча 1/4 финала ЧМ-2018 РоссияХорватия (2:2, 3:4) защитник хорватов Домагой Вида и экс-игрок сборной Огнен Вукоевич записали видео, на котором произнесли фразу «Слава Украине». В результате этого разгорелся скандал, Вукоевич был исключен из тренерского штаба Хорватии.

    Источник: Facebook.com

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    10.07.2018 16:53
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 11 июля 2018, 12:35

      Этот лозунг "Слава Украине" курам на смех. Что-то вроде "Великая Румыния". Вообще ничем не подкрепленный лозунг. За какие такие заслуги ей слава?

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      Рейтинг: +54667

      MaxRnD 10 июля 2018, 23:03

      Возьмите лучше лозунг "Крым был наш !"

      0
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      Рейтинг: +11241

      alp 10 июля 2018, 21:51

      правильно! на фоне радужного флага - будет ваще огонь!

      0
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 10 июля 2018, 20:07

      и выпустить банкноту, где Бандера пробивает пенальти москалям...

      2
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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 10 июля 2018, 19:41

      Маразматик на маразматике! Чернобыль что-ли на них так влияет???

      2
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      Рейтинг: +4433

      ЮНик 10 июля 2018, 18:18

      Восхищен креативностью английских пиарщиков. С помощью одного дебильного вида Виды и падких на дешевую сенсацию СМИ они добились того, что завтра 146 млн россиян( кроме отщепенцев из пятой колонны и шестой палаты) будут болеть за представителей туманного Альбиона. Кто бы мог представить себе такое ещё три дня назад? Россияне будут переживать за Англию???!!! Конспирология? Не думаю...

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      Рейтинг: +23534

      Мары 10 июля 2018, 17:51

      ФИФА им эту славу в трубочку свернёт и в .................... ухо засунет.
      Они уже давно объявили, что футбол вне политики.Ну если только за очень большие деньги.А в Украине кроме очень больших долгов, боле ни чего нет.

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      Рейтинг: +1722

      Saang (SCR) 10 июля 2018, 17:19

      Хава Нагила!

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      Рейтинг: +2888

      absent32 10 июля 2018, 17:19

      Сала Украине)))

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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 10 июля 2018, 17:14

      А чего не слава то...конечно слава... Пол страны чистит польские свинарники -слава! Вторая половина мечтает получить хоть какую то (обычно грязную работу)...Тоже слава...Спалили покрышки возле Рады-опять же слава...Выпросили бабки, стоя на коленях у европейцев-слава. Разворовали их по быстрому-суперслава!!! Продолжайте в том же духе. Скоро не салом, а славой своей питаться будете...

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      Рейтинг: +1722

      Saang (SCR) > Чикомас 10 июля 2018, 17:20

      А самый прикол в том что на заработки они прутся больше в Клятую Москалию чем в Европу)

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