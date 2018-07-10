Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мэр Львова: «Теперь ФФУ обязана включить лозунг «Слава Украине» в официальную эмблему сборной»

Мэр Львова: «Теперь ФФУ обязана включить лозунг «Слава Украине» в официальную эмблему сборной»

10 июля 2018, 16:53
19

Мэр Львова Андрей Садовый предложил разместить фразу «Слава Украине» на эмблеме национальной команды.

«Теперь ФФУ (прим. – Федерация футбола Украины) обязана включить лозунг «Слава Украине» в официальную эмблему сборной», – написал Садовый на своей странице в фэйсбуке.

После матча 1/4 финала ЧМ-2018 РоссияХорватия (2:2, 3:4) защитник хорватов Домагой Вида и экс-игрок сборной Огнен Вукоевич записали видео, на котором произнесли фразу «Слава Украине». В результате этого разгорелся скандал, Вукоевич был исключен из тренерского штаба Хорватии.

Источник: Facebook.com
Чемпионат мира Хорватия Россия Украина
Комментарии (19)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
absent32
1531231367
надо чтобы ваши бабы во время секса кричали эту фразу вашим мужикам, уж больно сильно она вас возбуждает...
Ответить
Saang (SCR)
1531232013
Ждем реакцию Польши)
Ответить
Чикомас
1531232069
А чего не слава то...конечно слава... Пол страны чистит польские свинарники -слава! Вторая половина мечтает получить хоть какую то (обычно грязную работу)...Тоже слава...Спалили покрышки возле Рады-опять же слава...Выпросили бабки, стоя на коленях у европейцев-слава. Разворовали их по быстрому-суперслава!!! Продолжайте в том же духе. Скоро не салом, а славой своей питаться будете...
Ответить
absent32
1531232344
Сала Украине)))
Ответить
Saang (SCR)
1531232372
Хава Нагила!
Ответить
Мары
1531234274
ФИФА им эту славу в трубочку свернёт и в .................... ухо засунет. Они уже давно объявили, что футбол вне политики.Ну если только за очень большие деньги.А в Украине кроме очень больших долгов, боле ни чего нет.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1531240882
Маразматик на маразматике! Чернобыль что-ли на них так влияет???
Ответить
тщмек 19
1531242464
и выпустить банкноту, где Бандера пробивает пенальти москалям...
Ответить
MaxRnD
1531253034
Возьмите лучше лозунг "Крым был наш !"
Ответить
АртурZaСМ
1531301714
Этот лозунг "Слава Украине" курам на смех. Что-то вроде "Великая Румыния". Вообще ничем не подкрепленный лозунг. За какие такие заслуги ей слава?
Ответить
Главные новости
Юран честно ответил, почему покинул «СКА-Хабаровск» через 2 недели после назначения
14:51
ВидеоБатраков прилетел в Турцию для завершения трансфера в «Галатасарай»
14:41
«Болонья» Тедеско заплатит 4,5 миллиона за игрока РПЛ
14:30
2
«Краснодар» объявил о переходе нападающего в «Крылья Советов»
14:18
1
Тарасов прокомментировал свой скандальный перформанс в честь Путина
13:59
2
Тысячи человек в прямом эфире следили за перелетом Батракова в Турцию
13:51
3
Заявление «Локо» об уходе Батракова
13:29
3
Новый клуб Батракова сделал заявление о трансфере
13:05
3
Бубнов определил, кто может стать следующим тренером «Локомотива»
12:40
Впечатления Радимова от «Зенита» на старте сезона
12:09
3
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+