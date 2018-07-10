Кутепов – о Черчесове: «Он хочет побеждать всегда и везде»

Конечно Черчесов - космос.
Черышев, до травмы Дзагоева, конкретный лавочник.
За Дзюбу просили высокопоставленные люди, что бы он попал в сборную, а так бы и не поехал на ЧМ.
Головин так бы и играл по левой бровке, если бы не травма Дзагоева.
Смолов, провалив весну, едет на ЧМ под номером один.
В составе сборной всего(!) два нападающих - один не в форме, причём конкретно, а второй немножко в ссоре с главным тренером.
Короче, космос бывает разный.
Защитник «Спартака» и сборной России Илья Кутепов считает, что без главного тренера команды в лице Станислава Черчесова, россияне не смогли добиться успеха на чемпионате мира-2018.
«Черчесов сумел сплотить команду, объединить ее во имя одной цели – победы в каждом матче. Это человек, который хочет побеждать всегда и везде.
Этого же он требует от футболистов. Своим настроем он заряжает команду. Результат вы видите сами – посмотрите, как мы бились во всех матчах.
Без этого не было бы такого успеха», – заявил Кутепов.
Сборная России выбыла на стадии четвертьфинала чемпионата мира-2018 уступив Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти).