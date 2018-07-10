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    Кутепов – о Черчесове: «Он хочет побеждать всегда и везде»

    Защитник «Спартака» и сборной России Илья Кутепов считает, что без главного тренера команды в лице Станислава Черчесова, россияне не смогли добиться успеха на чемпионате мира-2018.

    «Черчесов сумел сплотить команду, объединить ее во имя одной цели – победы в каждом матче. Это человек, который хочет побеждать всегда и везде.

    Этого же он требует от футболистов. Своим настроем он заряжает команду. Результат вы видите сами – посмотрите, как мы бились во всех матчах.

    Без этого не было бы такого успеха», – заявил Кутепов.

    Сборная России выбыла на стадии четвертьфинала чемпионата мира-2018 уступив Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти).

    Источник: Известия

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    10.07.2018 08:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 10 июля 2018, 10:14

      Конечно Черчесов - космос.
      Черышев, до травмы Дзагоева, конкретный лавочник.
      За Дзюбу просили высокопоставленные люди, что бы он попал в сборную, а так бы и не поехал на ЧМ.
      Головин так бы и играл по левой бровке, если бы не травма Дзагоева.
      Смолов, провалив весну, едет на ЧМ под номером один.
      В составе сборной всего(!) два нападающих - один не в форме, причём конкретно, а второй немножко в ссоре с главным тренером.
      Короче, космос бывает разный.

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 10 июля 2018, 09:17

      Изначально Черчесова не хаял, но вот то что ему удастся настолько сильно сплотить команду во время ЧМ и представить не мог.

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