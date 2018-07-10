Кутепов – о Черчесове: «Он хочет побеждать всегда и везде»

Защитник «Спартака» и сборной России Илья Кутепов считает, что без главного тренера команды в лице Станислава Черчесова, россияне не смогли добиться успеха на чемпионате мира-2018.

«Черчесов сумел сплотить команду, объединить ее во имя одной цели – победы в каждом матче. Это человек, который хочет побеждать всегда и везде.

Этого же он требует от футболистов. Своим настроем он заряжает команду. Результат вы видите сами – посмотрите, как мы бились во всех матчах.

Без этого не было бы такого успеха», – заявил Кутепов.

Сборная России выбыла на стадии четвертьфинала чемпионата мира-2018 уступив Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти).