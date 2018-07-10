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    Поражение России на ЧМ-2018 не снизило интерес россиян к трансляциям матчей турнира

    Поражение сборной России в четвертьфинале чемпионата мира-2018 от Хорватии не снизило интерес россиян к турниру, сообщает ВЦИОМ.

    69% опрошенных продолжают смотреть трансляции матчей ЧМ-2018. До матча России с Хорватией за ними следили 66% респондентов, а с самого начала чемпионата доля зрителей составляла в разное время от 61% до 70% граждан.

    Всероссийский опрос был проведен 8 июля 2018 года среди 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,5%.

    Источник: Р-Спорт

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    10.07.2018 07:41
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +358

      Shak71 10 июля 2018, 09:40

      так еще и не играли) чушь пишете какую-то...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 10 июля 2018, 08:54

      Ясен пень,сейчас и начинается самая жара...

      0
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