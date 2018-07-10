Поражение России на ЧМ-2018 не снизило интерес россиян к трансляциям матчей турнира

Поражение сборной России в четвертьфинале чемпионата мира-2018 от Хорватии не снизило интерес россиян к турниру, сообщает ВЦИОМ.

69% опрошенных продолжают смотреть трансляции матчей ЧМ-2018. До матча России с Хорватией за ними следили 66% респондентов, а с самого начала чемпионата доля зрителей составляла в разное время от 61% до 70% граждан.

Всероссийский опрос был проведен 8 июля 2018 года среди 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,5%.