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    Семак: «Самое важное, что футбол сплотил Россию. Мы должны сказать спасибо ребятам»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал выступление сборной России на чемпионате мира-2018. Наша команда дошла до четвертьфинала, где в серии пенальти уступила хорватам.

    «Мы должны сказать спасибо ребятам, которые подарили нам ощущение праздника не только как специалистам, но и как болельщикам, заставили переживать за команду, которая сделала все возможное, добилась максимального результата. В любом случае, это прекрасный результат.

    Конечно, пенальти — это всегда лотерея, и проигрывать по пенальти обидно вдвойне, я понимаю, насколько сложно и ребятам, тренерскому штабу. Но все понимают, что это команда, которой можно гордиться, это прекрасный результат, я думаю, что самое важное — это то, что футбол сплотил нашу страну», – сказал Семак.

    На счету Семака 65 матчей за сборную России (1997-2010 годы).

    Источник: ТАСС

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    08.07.2018 23:28
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 10 июля 2018, 10:48

      Как говорится: "Честь им и хвала".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 8 июля 2018, 23:56

      Спорное суждение.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8832

      vladik12 8 июля 2018, 23:29

      Спасибо, ребята.

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