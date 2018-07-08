Семак: «Самое важное, что футбол сплотил Россию. Мы должны сказать спасибо ребятам»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал выступление сборной России на чемпионате мира-2018. Наша команда дошла до четвертьфинала, где в серии пенальти уступила хорватам.

«Мы должны сказать спасибо ребятам, которые подарили нам ощущение праздника не только как специалистам, но и как болельщикам, заставили переживать за команду, которая сделала все возможное, добилась максимального результата. В любом случае, это прекрасный результат.

Конечно, пенальти — это всегда лотерея, и проигрывать по пенальти обидно вдвойне, я понимаю, насколько сложно и ребятам, тренерскому штабу. Но все понимают, что это команда, которой можно гордиться, это прекрасный результат, я думаю, что самое важное — это то, что футбол сплотил нашу страну», – сказал Семак.

На счету Семака 65 матчей за сборную России (1997-2010 годы).