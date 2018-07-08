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    Продавец из Нижнего Новгорода прокалывала презервативы при продаже иностранцам, чтобы улучшить российский генофонд

    Продавец из Нижнего Новгорода Людмила отпускала иностранным болельщикам во время чемпионата мира-2018 некачественные презервативы. 62-летняя женщина специально их прокалывала.

    «Вы видели нашу алкашню? А видели, какие парни к нам приехали? Один краше другого.

    Стройные, подтянутые, спортивные. Пусть поделятся генофондом с нами. Им только в удовольствие, а у нас глядишь следующее поколение совсем другим получится.

    Глядишь гулять меньше будут, с дитяткой не нагуляешься-то. Будут как приличные девушки, а не то что сейчас – позорище», – пояснила продавец.

    Администрация учреждения Людмилы уволила женщину.

    UPD. Как выяснилось позже, данная новость оказалась фейковой.

    Источник: Instagram

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    08.07.2018 20:08
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 9 июля 2018, 19:33

      UPD. Как выяснилось позже, данная новость оказалась фейковой.

      1
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      Рейтинг: +400

      Мария Мария 9 июля 2018, 14:55

      даже не верится что это всерьез)))) наказала баб так наказала))) особенно тех, кто черненьких любит)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +644

      кран 9 июля 2018, 10:36

      А баб наших позаражают?!?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17774

      paracetamol 9 июля 2018, 08:23

      Негров хотела развести побольше, наверно, как Идову.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 июля 2018, 08:20

      на всю голову.... даже добавить нечего.

      2
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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 9 июля 2018, 03:36

      Посадить эту старую мышь! куда смотрит полиция?! это же попытка убийства! спид , вич, сифилис....

      0
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      Рейтинг: +1236

      омск55 9 июля 2018, 03:32

      Полный пипец

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 8 июля 2018, 23:34

      Она ещё про СПИД и гонорею не договорила.Они тоже красивых и спортивных обожают.

      4
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 8 июля 2018, 22:55

      Пробелы образования. Если б знала, что татары генофонд за 300 лет не смогли изменить, такой х..ней не занималась бы

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1592

      koli4ka 8 июля 2018, 22:54

      вымирает нация,факт на лицо...алкашня рулит

      0
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