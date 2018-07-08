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  • Продавец из Нижнего Новгорода прокалывала презервативы при продаже иностранцам, чтобы улучшить российский генофонд

Продавец из Нижнего Новгорода прокалывала презервативы при продаже иностранцам, чтобы улучшить российский генофонд

8 июля 2018, 20:08
23

Продавец из Нижнего Новгорода Людмила отпускала иностранным болельщикам во время чемпионата мира-2018 некачественные презервативы. 62-летняя женщина специально их прокалывала.

«Вы видели нашу алкашню? А видели, какие парни к нам приехали? Один краше другого.

Стройные, подтянутые, спортивные. Пусть поделятся генофондом с нами. Им только в удовольствие, а у нас глядишь следующее поколение совсем другим получится.

Глядишь гулять меньше будут, с дитяткой не нагуляешься-то. Будут как приличные девушки, а не то что сейчас – позорище», – пояснила продавец.

Администрация учреждения Людмилы уволила женщину.

UPD. Как выяснилось позже, данная новость оказалась фейковой.

Источник: Instagram
Чемпионат мира
Комментарии (23)
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Рубик Докоян
1531070120
Судя по её высказываниям на ней не только генетика отдохнула...
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Mario84
1531070479
Её посадить за это надо, если экспертизу медицинскую пройдёт.
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Ливepпуль
1531070491
ну а вместе с увеличением детей в стране, увеличила колличество инфекционные болезни
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Бриг
1531070646
Бред. Как узнали? Писать больше не о чем?
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Gazzaev_Pyos
1531071109
А кто детей растить будет, ведь эти парни спортивные уедут после ЧМ, ***** ты тупорылая)
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серега кашин
1531072086
пусть хотя бы пару детей потом прокормит, а потом посмотрим как она про генофонд заговорит
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KOLBIS
1531073596
И усыпляла клофелином иностранок,чтобы потом искусственно их оплодотворить спермой алкаша соседа дяди Толи,чтобы испортить им генофонд...
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exreporter
1531075205
уволила? ) она на статью наговорила то )
Ответить
Zenmaster
1531075928
" Если человек умер -- это надолго , если человек дурак -- это навсегда ! "
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yorgenbarenz
1531082098
Она ещё про СПИД и гонорею не договорила.Они тоже красивых и спортивных обожают.
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