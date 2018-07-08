Продавец из Нижнего Новгорода прокалывала презервативы при продаже иностранцам, чтобы улучшить российский генофонд

Продавец из Нижнего Новгорода Людмила отпускала иностранным болельщикам во время чемпионата мира-2018 некачественные презервативы. 62-летняя женщина специально их прокалывала.

«Вы видели нашу алкашню? А видели, какие парни к нам приехали? Один краше другого.

Стройные, подтянутые, спортивные. Пусть поделятся генофондом с нами. Им только в удовольствие, а у нас глядишь следующее поколение совсем другим получится.

Глядишь гулять меньше будут, с дитяткой не нагуляешься-то. Будут как приличные девушки, а не то что сейчас – позорище», – пояснила продавец.

Администрация учреждения Людмилы уволила женщину.

UPD. Как выяснилось позже, данная новость оказалась фейковой.