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    Большинство опрошенных бразильских болельщиков считают, что Неймар плохо провел матч против Бельгии

    На портале одного из главных спортивных СМИ Бразилии Globoesporte после вылета сборной с ЧМ-2018 запустили опрос, темой которого стало выступление нападающего Неймара в четвертьфинальном матче с Бельгией (1:2).

    На данный момент проголосовало около 300 тысяч человек. 28% из них считает, что Неймар провел ужасную игру. 26% оценивает его выступление как плохое. 27% уверены, что игра форварда заслуживает одобрения. 14% считает выступление хорошим и лишь 4% – оптимальным.

    На чемпионате мира-2018 Неймар провел пять матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

    Источник: Marca

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    07.07.2018 13:40
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 7 июля 2018, 20:20

      Сказать что сыграл совсем плохо, нельзя.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4848

      neveldomha 7 июля 2018, 18:03

      Нет повести печальные на свете, чем повесть о Неймаре и скудетте

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +213

      nik_59 7 июля 2018, 17:42

      Нормальный парень! Играл!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 7 июля 2018, 15:36

      Победил сильнейший! Проигрывает команда, а не один играет.

      4
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 7 июля 2018, 14:09

      По крайней мере Неймар сыграл этот турнир лучше , чем Месси и прошёл дальше ,чем Криштиану. А этот матч он провёл примерно так как вся команда , он пытался "тащить", но это не его вина и не вина Бразилии, что им попался такой сильный

      2
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      ...
      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 > hevbn 28 7 июля 2018, 14:12

      (осечка)... соперник, да ещё матч сразу начал складываться не так как было нужно Бразилии, это был равный матч в котором выиграла Бельгия вот и всё.

      3
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 7 июля 2018, 14:02

      да ну на... играл как никогда - всего два раза симульнул

      4
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      Рейтинг: +211

      ROMAN63new 7 июля 2018, 13:58

      Плохо провёл, хватался судорожно за своё и чужое,
      путался под ногами в центральной зоне.
      Неймар -простой дриблёр , хорош при среднем сопротивлении.
      За всю жизнь он вытянул один решающий матч -Ремонтаду с ПСЖ.
      Ему не дано, это не футболист, но пижонистой игрой, он привлекает зрителей на трибуны, за то идержат.

      3
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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 > ROMAN63new 7 июля 2018, 14:51

      Полностью согласен.

      0
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 7 июля 2018, 13:52

      Он недостаточно падал и мало плакал,считают они...

      3
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      Рейтинг: +70530

      insider_retro 7 июля 2018, 13:50

      Мнение бразильских болельщиков, конечно, бесценно и эмоционально...
      Но для трезвой и взвешенной оценки необходимы выверенные заявления мастодонтов экспертного цеха - Орлова, Бубнова, Рейнгольца, ну и, возможно Уткина...))

      9
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > insider_retro 7 июля 2018, 14:02

      ну просто список Шиндлера) бери да расстреливай

      2
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      Рейтинг: +14077

      shinnik > insider_retro 7 июля 2018, 14:08

      Вы,Мессир,забыли ещё упомянуть Жэку..в смысле,Ловчева..
      Хотя..вроде он складно,в последнее время,излагает,собака..)

      2
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