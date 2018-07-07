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  • Большинство опрошенных бразильских болельщиков считают, что Неймар плохо провел матч против Бельгии

Большинство опрошенных бразильских болельщиков считают, что Неймар плохо провел матч против Бельгии

7 июля 2018, 13:40
14

На портале одного из главных спортивных СМИ Бразилии Globoesporte после вылета сборной с ЧМ-2018 запустили опрос, темой которого стало выступление нападающего Неймара в четвертьфинальном матче с Бельгией (1:2).

На данный момент проголосовало около 300 тысяч человек. 28% из них считает, что Неймар провел ужасную игру. 26% оценивает его выступление как плохое. 27% уверены, что игра форварда заслуживает одобрения. 14% считает выступление хорошим и лишь 4% – оптимальным.

На чемпионате мира-2018 Неймар провел пять матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

Источник: Marca
Чемпионат мира Бразилия Бельгия Неймар
Комментарии (14)
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insider_retro
1530960637
Мнение бразильских болельщиков, конечно, бесценно и эмоционально... Но для трезвой и взвешенной оценки необходимы выверенные заявления мастодонтов экспертного цеха - Орлова, Бубнова, Рейнгольца, ну и, возможно Уткина...))
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KOLBIS
1530960741
Он недостаточно падал и мало плакал,считают они...
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ROMAN63new
1530961097
Плохо провёл, хватался судорожно за своё и чужое, путался под ногами в центральной зоне. Неймар -простой дриблёр , хорош при среднем сопротивлении. За всю жизнь он вытянул один решающий матч -Ремонтаду с ПСЖ. Ему не дано, это не футболист, но пижонистой игрой, он привлекает зрителей на трибуны, за то идержат.
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Project Бабангида
1530961334
да ну на... играл как никогда - всего два раза симульнул
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hevbn 28
1530961789
По крайней мере Неймар сыграл этот турнир лучше , чем Месси и прошёл дальше ,чем Криштиану. А этот матч он провёл примерно так как вся команда , он пытался "тащить", но это не его вина и не вина Бразилии, что им попался такой сильный
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Almazovich
1530967015
Победил сильнейший! Проигрывает команда, а не один играет.
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nik_59
1530974545
Нормальный парень! Играл!
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neveldomha
1530975821
Нет повести печальные на свете, чем повесть о Неймаре и скудетте
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zigbert
1530984043
Сказать что сыграл совсем плохо, нельзя.
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