Большинство опрошенных бразильских болельщиков считают, что Неймар плохо провел матч против Бельгии

На портале одного из главных спортивных СМИ Бразилии Globoesporte после вылета сборной с ЧМ-2018 запустили опрос, темой которого стало выступление нападающего Неймара в четвертьфинальном матче с Бельгией (1:2).

На данный момент проголосовало около 300 тысяч человек. 28% из них считает, что Неймар провел ужасную игру. 26% оценивает его выступление как плохое. 27% уверены, что игра форварда заслуживает одобрения. 14% считает выступление хорошим и лишь 4% – оптимальным.

На чемпионате мира-2018 Неймар провел пять матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу.