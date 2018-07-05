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    The Guardian сообщила о приглашении Терезы Мэй на ЧМ. Посольство РФ в Великобритании опровергло эту информацию 

    The Guardian сообщила, Россия отправила повторное приглашение на ЧМ премьер-министру Великобритании Терезе Мэй. В посольстве РФ в Великобритании эту информацию опровергли.

    На момент публикации новости статья The Guardian изменена.

    «Индивидуальные приглашения британским политикам на чемпионат мира не направлялись и, соответственно, не отзывались. Как известно, решение не посещать турнир на официальном уровне исходило от Лондона. Более того, из Великобритании раздавались призывы бойкотировать соревнования, пресса рисовала мрачные картинки подготовки России к турниру.

    ЧМ – спортивный праздник для всего мира. Вопреки материалу The Guardian, мы никого специально не «завлекаем», но рады дать возможность всем поддержать свою команду. Это касается и представителей Великобритании.

    Если официальные лица королевства все же захотят приехать, их примут с тем же гостеприимством, как и игроков сборной Англии и их болельщиков», – говорится в заявлении пресс-секретаря посольства РФ в Великобритании.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.07.2018 00:36
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 5 июля 2018, 09:14

      Сами себя Англичани наказали глупые, вон принцесса даже из Японии прилетала, хотя у нас как бы до сих пор мирный договор не подписан.
      Футбол в не политики, он позволяет как раз обычным людям понять, что мы можем спокойно дружить со всеми, что вся это ненависть и нелюбовь все козни политиканов.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +83

      Дон_Шип 5 июля 2018, 02:04

      умеют же черти красиво говорить)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3754

      Yev 5 июля 2018, 01:03

      Говорят, что некрасивых женщин не бывает - ложь! Ей не только спину, её всю надо рихтовать.
      НАШ столько не выпьет, да и надо ли ?!

      1
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      Рейтинг: +8844

      GoLenaStop 5 июля 2018, 00:38

      Приезжай на тренировку своей сборной, может, спину выправят, перестанешь гнуться!

      1
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