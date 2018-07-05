The Guardian сообщила о приглашении Терезы Мэй на ЧМ. Посольство РФ в Великобритании опровергло эту информацию 

The Guardian сообщила, Россия отправила повторное приглашение на ЧМ премьер-министру Великобритании Терезе Мэй. В посольстве РФ в Великобритании эту информацию опровергли.

На момент публикации новости статья The Guardian изменена.

«Индивидуальные приглашения британским политикам на чемпионат мира не направлялись и, соответственно, не отзывались. Как известно, решение не посещать турнир на официальном уровне исходило от Лондона. Более того, из Великобритании раздавались призывы бойкотировать соревнования, пресса рисовала мрачные картинки подготовки России к турниру.

ЧМ – спортивный праздник для всего мира. Вопреки материалу The Guardian, мы никого специально не «завлекаем», но рады дать возможность всем поддержать свою команду. Это касается и представителей Великобритании.

Если официальные лица королевства все же захотят приехать, их примут с тем же гостеприимством, как и игроков сборной Англии и их болельщиков», – говорится в заявлении пресс-секретаря посольства РФ в Великобритании.