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    Марадона: «Готов тренировать сборную Аргентины бесплатно»

    Бывший нападающий и экс-главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона заявил, что готов вновь возглавить национальную команду и работать при этом бесплатно.

    «Готов ли я работать со сборной? Да, и я сделаю это бесплатно. Я не прошу ничего взамен», – сказал Марадона.

    Специалист уже руководил «альбиселесте» с ноября 2008 по июль 2010 года. С ним команда дошла до четвертьфинала чемпионата мира-2010, проиграв Германии (0:4).

    На ЧМ-2018 аргентинцы под руководством Хорхе Сампаоли вышли из группы, однако в 1/8 финала уступили Франции (3:4).

    Источник: Reuters

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    03.07.2018 15:45
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +2269

      dyema 3 июля 2018, 20:02

      Кто-ж ему доверит?)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +788

      dddolphin 3 июля 2018, 20:01

      Плавали, знаем.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 3 июля 2018, 19:51

      Воу-воу.полегче..
      В Бресте самостийность обьявят..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 3 июля 2018, 19:46

      Его путь для сборной пожалуй уже закрыт.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 июля 2018, 19:06

      во первых в Динамо Брест ждут, а во вторых натренировал уже в свое время) вряд ли они снова оплошают))

      3
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    • ...
      Рейтинг: -1

      kaop97 3 июля 2018, 18:50

      Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - 1einsider.com

      0
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 3 июля 2018, 18:14

      Сборная Аргентины готова взять Марадону только в том случае, если он сам им заплатит

      1
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      Рейтинг: +92

      Борис РВ 3 июля 2018, 17:42

      А как же Динамо Брест? Надо определиться!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 3 июля 2018, 17:25

      будет спать на тренировках и курить сигары.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 3 июля 2018, 17:06

      Это ошибка переводчика он следующее сказал:
      "Готов употреблять кокс совершенно бесплатно" ))

      5
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