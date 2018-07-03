Марадона: «Готов тренировать сборную Аргентины бесплатно»

Бывший нападающий и экс-главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона заявил, что готов вновь возглавить национальную команду и работать при этом бесплатно.

«Готов ли я работать со сборной? Да, и я сделаю это бесплатно. Я не прошу ничего взамен», – сказал Марадона.

Специалист уже руководил «альбиселесте» с ноября 2008 по июль 2010 года. С ним команда дошла до четвертьфинала чемпионата мира-2010, проиграв Германии (0:4).

На ЧМ-2018 аргентинцы под руководством Хорхе Сампаоли вышли из группы, однако в 1/8 финала уступили Франции (3:4).