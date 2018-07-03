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    Жирков: «Было не сложно перейти на схему в три центральных защитника с Испанией»

    Полузащитник «Зенита» и сборной России Юрий Жирков рассказал, что возвращение к игре в три центральных защитника в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 с Испанией дался команде легко.

    «Мы и до этого играли в трех центральных защитников. Хоть на этом турнире мы еще не использовали эту схему, но у нас был опыт игры с тремя центральными. Мы знали, как действовать. Поэтому было не так сложно перейти на эту схему в матче с Испанией», – заявил Жирков.

    В матче 1/4 финала Россия встретится с Хорватией. Игра состоится 7 июля в Сочи на стадионе «Фишт».

    Источник: Известия

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    03.07.2018 08:05
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 3 июля 2018, 10:45

      Было очень сложно смотреть на вас беззащитных......повезло, что Испанцы не забили. Надеюсь с Хорватами вы получше будете играть, а не стоять наложив в штаны.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3

      Ragnar Viking 3 июля 2018, 09:41

      Не в три,а в одиннадцать защитников играли

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +630

      ВикторВВ 3 июля 2018, 08:11

      Центральных то три, а по факту 5 защитников, так как ещё два крайних было, Юра и Фернандес!

      0
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