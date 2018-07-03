Жирков: «Было не сложно перейти на схему в три центральных защитника с Испанией»

Полузащитник «Зенита» и сборной России Юрий Жирков рассказал, что возвращение к игре в три центральных защитника в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 с Испанией дался команде легко.

«Мы и до этого играли в трех центральных защитников. Хоть на этом турнире мы еще не использовали эту схему, но у нас был опыт игры с тремя центральными. Мы знали, как действовать. Поэтому было не так сложно перейти на эту схему в матче с Испанией», – заявил Жирков.

В матче 1/4 финала Россия встретится с Хорватией. Игра состоится 7 июля в Сочи на стадионе «Фишт».