Жирков: «Было не сложно перейти на схему в три центральных защитника с Испанией»

Было очень сложно смотреть на вас беззащитных......повезло, что Испанцы не забили. Надеюсь с Хорватами вы получше будете играть, а не стоять наложив в штаны.
Полузащитник «Зенита» и сборной России Юрий Жирков рассказал, что возвращение к игре в три центральных защитника в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 с Испанией дался команде легко.
«Мы и до этого играли в трех центральных защитников. Хоть на этом турнире мы еще не использовали эту схему, но у нас был опыт игры с тремя центральными. Мы знали, как действовать. Поэтому было не так сложно перейти на эту схему в матче с Испанией», – заявил Жирков.
В матче 1/4 финала Россия встретится с Хорватией. Игра состоится 7 июля в Сочи на стадионе «Фишт».