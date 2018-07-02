Неймар: «Критика? Не очень обеспокоен ей»

Нападающий сборной Бразилии Неймар высказался о критике в своей адрес. Сегодня бразильцы обыграли Мексику в 1/8 финала ЧМ (2:0).

«Критика – это попытка меня дискредитировать. Я не очень обеспокоен критикой и, кстати, позитивной критикой тоже, потому что это влияет на спортсменов. Я не говорил с прессой два матча, потому что не хотел вступать в полемику. Я здесь, чтобы играть, помогать команде и побеждать.

Сегодня я чувствовал себя намного лучше. Я рад за нашу команду и поздравляю ее, мы постоянно становимся лучше», – сказал Неймар.

Над Неймаром снова все смеются. Ему больше не верят