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    Неймар: «Критика? Не очень обеспокоен ей»

    Нападающий сборной Бразилии Неймар высказался о критике в своей адрес. Сегодня бразильцы обыграли Мексику в 1/8 финала ЧМ (2:0).

    «Критика – это попытка меня дискредитировать. Я не очень обеспокоен критикой и, кстати, позитивной критикой тоже, потому что это влияет на спортсменов. Я не говорил с прессой два матча, потому что не хотел вступать в полемику. Я здесь, чтобы играть, помогать команде и побеждать.

    Сегодня я чувствовал себя намного лучше. Я рад за нашу команду и поздравляю ее, мы постоянно становимся лучше», – сказал Неймар.

    Над Неймаром снова все смеются. Ему больше не верят

    Источник: Р-Спорт

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    02.07.2018 21:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 3 июля 2018, 09:03

      ну что это за футболист ? смех да и только ! любое прикосновение-сразу падает ! его бы талант-да в нужное русло!

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      Рейтинг: +4631

      Catastrofa 2 июля 2018, 23:10

      Футболист хороший , как человек - гавно и не мужик !

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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 2 июля 2018, 22:05

      А мне по,я из депо...

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