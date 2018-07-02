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  • Итальянская федерация футбола имеет право уволить Манчини в случае невыхода сборной на Евро-2020

Итальянская федерация футбола имеет право уволить Манчини в случае невыхода сборной на Евро-2020

2 июля 2018, 16:53
3

Итальянская федерация футбола подтвердила, что в контракте главного тренера сборной Роберто Манчини есть пункт о его досрочном расторжении в случае невыхода национальной команды в финальную часть Евро-2020.

«У Манчини есть четырехлетний контракт, включающий пункт о досрочном расторжении после двух лет в случае невыхода сборной на Евро-2020. Но никто не хочет, чтобы так произошло.

То, что мы пожинаем сегодня, – это то, что мы сеяли в прошлом. Но, к сожалению, для достижения результатов в спорте требуется не менее шести лет», – сказал генеральный директор федерации Микеле Ува.

Источник: Football Italia
Италия Италия Манчини Роберто
Комментарии (3)
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1530540827
а это точно произойдёт сто пудов
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Чермындыр
1530542910
Можете не ждать до Евро
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zigbert
1530599047
Трудно сказать ,сумеет ли Манчини создать боеспособный коллектив?
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