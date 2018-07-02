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    Итальянская федерация футбола имеет право уволить Манчини в случае невыхода сборной на Евро-2020

    Итальянская федерация футбола подтвердила, что в контракте главного тренера сборной Роберто Манчини есть пункт о его досрочном расторжении в случае невыхода национальной команды в финальную часть Евро-2020.

    «У Манчини есть четырехлетний контракт, включающий пункт о досрочном расторжении после двух лет в случае невыхода сборной на Евро-2020. Но никто не хочет, чтобы так произошло.

    То, что мы пожинаем сегодня, – это то, что мы сеяли в прошлом. Но, к сожалению, для достижения результатов в спорте требуется не менее шести лет», – сказал генеральный директор федерации Микеле Ува.

    Источник: Football Italia

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    02.07.2018 16:53
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 3 июля 2018, 09:24

      Трудно сказать ,сумеет ли Манчини создать боеспособный коллектив?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2523

      Чермындыр 2 июля 2018, 17:48

      Можете не ждать до Евро

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 2 июля 2018, 17:13

      а это точно произойдёт сто пудов

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