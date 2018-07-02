Итальянская федерация футбола имеет право уволить Манчини в случае невыхода сборной на Евро-2020

Итальянская федерация футбола подтвердила, что в контракте главного тренера сборной Роберто Манчини есть пункт о его досрочном расторжении в случае невыхода национальной команды в финальную часть Евро-2020.

«У Манчини есть четырехлетний контракт, включающий пункт о досрочном расторжении после двух лет в случае невыхода сборной на Евро-2020. Но никто не хочет, чтобы так произошло.

То, что мы пожинаем сегодня, – это то, что мы сеяли в прошлом. Но, к сожалению, для достижения результатов в спорте требуется не менее шести лет», – сказал генеральный директор федерации Микеле Ува.