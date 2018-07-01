Дзюба: «Верю, что в матче с Испанией у нас будет шанс. Нужно умереть на поле»

Нападающий сборной России Артем Дзюба оценил шансы команды на победу в матче 1/8 финала ЧМ-2018 против Испании.

«Каждый из нас должен будет умереть на поле. На 95 минут, 100 минут, сколько нужно. Нужно будет вывернуть себя наизнанку, но чтобы был этот командный дух.

В футболе, чем он и прекрасен, в определенный день любая команда может обыграть любую. Если мы все выйдем и сыграем не на свой максимум, а на 200-300 процентов, верю, что у нас будет шанс на исторический момент.

Главное – обернуть всю поддержку и эмоции в результат, показать неимоверную самоотдачу. Надеюсь, что футбольный бог будет за нас. Будет неплохо, если и госпожа удача будет за на», – сказал Дзюба.

Матч пройдет на стадионе «Лужники» и начнется в 17:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.