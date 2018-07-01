Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Дзюба: «Верю, что в матче с Испанией у нас будет шанс. Нужно умереть на поле»

Дзюба: «Верю, что в матче с Испанией у нас будет шанс. Нужно умереть на поле»

1 июля 2018, 10:53
29

Нападающий сборной России Артем Дзюба оценил шансы команды на победу в матче 1/8 финала ЧМ-2018 против Испании.

«Каждый из нас должен будет умереть на поле. На 95 минут, 100 минут, сколько нужно. Нужно будет вывернуть себя наизнанку, но чтобы был этот командный дух.

В футболе, чем он и прекрасен, в определенный день любая команда может обыграть любую. Если мы все выйдем и сыграем не на свой максимум, а на 200-300 процентов, верю, что у нас будет шанс на исторический момент.

Главное – обернуть всю поддержку и эмоции в результат, показать неимоверную самоотдачу. Надеюсь, что футбольный бог будет за нас. Будет неплохо, если и госпожа удача будет за на», – сказал Дзюба.

Матч пройдет на стадионе «Лужники» и начнется в 17:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Источник: ФИФА
Чемпионат мира Испания Россия Дзюба Артем
Комментарии (29)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Рубик Докоян
1530432520
Понятно, что это фигура речи, но на футбольном поле лучше играть, чем умирать. Нам же хорошо видно, кто играет в футбол, а кто мучается... Всё на что способны надо отдать в этом матче, а мы не завалимся вас поддерживая. )))
Ответить
Тазит
1530433749
Да не нужно умирать... Главное, не обocpaться...
Ответить
Сибирь за Спартак
1530434753
Умереть не надо, надо победить.
Ответить
ЮНик
1530435119
Да уж . Это не просто один из обычных матчей 1/8 финала ЧМ, каких было и будет множество в истории футбола, а "Бородинское сражение" какое-то. В школах будущего, в случае победы над испанцами, будут изучать стих про футболиста А.Дзюбу, поменявшего "Спартак" на клуб с берегов Невы: И молвил он, сверкнув очами: «Ребята! не Москва ль за нами? Умремте ж в Лужниках! Как наши братья умирали!» И умереть мы обещали. Да, были люди в наше время, Могучее, лихое племя: Богатыри Невы.
Ответить
Svoysvoemubrat
1530435139
Скоро посмотрим, что такое 200 и 300%
Ответить
Одинокий волк Маквейд
1530435348
Игра будет веселой, на кураже, а там как фишка ляжет.
Ответить
Stavropolets
1530435707
Удачи нашим, покажите хорошую игру
Ответить
OfaZavr
1530435812
не нужно громких слов, просто сыграйте от души и на полную. ну и удача конечно чтобы передом повернулась к нам)
Ответить
alex1951
1530436603
Опять врет. Кому нужны ваши трупы? Вы нужны нам живые ,чтобы в дальнейшем разобраться с хорватско-датским противостоянием , или мы шо то не так поняли? )))))))))))))))))))))0
Ответить
polt
1530437583
Везенья нашей сборной, без него испанцев не одолеть. Чтобы все получалось и все залетало когда и куда нужно!!!
Ответить
Главные новости
Дзюбу предложили клубу РПЛ
11:15
3
Батраков вылетел в Турцию на самолете президента «Галатасарая»
10:41
3
«Монако» не взял Головина в Польшу
10:22
5
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Все не очень хорошо»
09:58
4
«Ведет себя как свинья!»: Губерниев – об участнике матча «Крылья Советов» – «Зенит»
09:23
11
Радимов определил тренера РПЛ, под которым шатается кресло
08:56
2
Бубнов назвал лучшего легионера в истории РПЛ
08:47
2
Раскрыта удивительная причина отказа «Зенита» от Даку
08:27
19
Проигрыш «Спартака», победа «Зенита», зарплата Батракова в Турции, злой Гинер и другие новости
01:57
Стало известно, действительно ли Зобнин требовал у «Спартака» уменьшения зарплаты
01:34
1
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+