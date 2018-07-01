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    Дзюба: «Верю, что в матче с Испанией у нас будет шанс. Нужно умереть на поле»

    Нападающий сборной России Артем Дзюба оценил шансы команды на победу в матче 1/8 финала ЧМ-2018 против Испании.

    «Каждый из нас должен будет умереть на поле. На 95 минут, 100 минут, сколько нужно. Нужно будет вывернуть себя наизнанку, но чтобы был этот командный дух.

    В футболе, чем он и прекрасен, в определенный день любая команда может обыграть любую. Если мы все выйдем и сыграем не на свой максимум, а на 200-300 процентов, верю, что у нас будет шанс на исторический момент.

    Главное – обернуть всю поддержку и эмоции в результат, показать неимоверную самоотдачу. Надеюсь, что футбольный бог будет за нас. Будет неплохо, если и госпожа удача будет за на», – сказал Дзюба.

    Матч пройдет на стадионе «Лужники» и начнется в 17:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Источник: ФИФА

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    01.07.2018 10:53
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 2 июля 2018, 10:49

      Настрой на игру есть и это главное.

      1
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      Рейтинг: +523

      Грыззь 1 июля 2018, 14:36

      Умирать не надо, надо забивать.

      1
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      Рейтинг: +250

      Vitaly1960 1 июля 2018, 13:52

      Надо не самим умирать, а сделать так, чтоб на поле умерли Иньеста вместе с Иско, тогда вы и Диего Косту похороните! Многое будет зависеть от Зобнина с Газинским, а ты давай на 2-м этаже поборись и бить у тебя лучше получается не на силу, а на исполнение...

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 1 июля 2018, 13:25

      Мужик сказал - мужик сделал!.....Артем, надо лечь костьми и вырвать победу...удачи нашей сборной))

      1
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      Рейтинг: +299

      Басмачи 1 июля 2018, 13:15

      дай бог что у наших ребят сегодня все получилось

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +232

      hofman 1 июля 2018, 13:12

      Главное,чтоб нас не вывернуло о вашего футбола)))

      2
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 1 июля 2018, 13:07

      Слова не очень, а смысл правильный: Выйти и победить! Поддержка за нами.

      1
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 1 июля 2018, 13:00

      в этом чемпионате фавориты терпят крах так что чем не шанс для сборной

      1
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      Рейтинг: +1320

      ruded 1 июля 2018, 12:52

      нужно заставить гешпанцев "умирать", а самим выигрывать.

      1
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      Рейтинг: +4934

      polt 1 июля 2018, 12:33

      Везенья нашей сборной, без него испанцев не одолеть. Чтобы все получалось и все залетало когда и куда нужно!!!

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