ФИФА: «Система видеоповторов на чемпионате мира-2018 близка к идеалу»

Глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина оценил работу системы видеоповторов на чемпионате мира-2018. Функционер считает ее близкой к идеалу.

«VAR не идеальна, но 99,3 процента верных решений – это то, что очень близко к идеалу. Нас беспокоило время, которое тратится на просмотр эпизодов. Но игрового времени стало больше, чем на ЧМ-2014 в Бразилии. Судьи стали точнее при подсчете добавленного времени.

Мы зафиксировали 335 проверенных с помощью VAR инцидентов, в среднем получилось 6,9 эпизода за матч. 3,2 желтых карточки за игру – абсолютно на уровне клубных международных и внутренних соревнований. Три красные карточки доказывают, что уважение игроков было на уровне», – сказал итальянец.

Турнир в нашей стране завершится 15 июля.