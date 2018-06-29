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  • Пресс-служба Липецкой области – о словах губернатора про немцев: «Это мнение. Что тут такого?»

Пресс-служба Липецкой области – о словах губернатора про немцев: «Это мнение. Что тут такого?»

29 июня 2018, 17:26
14

Главный специалист пресс-службы Липецкой области Владимир Москалев прокомментировал твит своего губернатора Олега Королева, прореагировавшего на вылет сборной Германии с чемпионата мира-2018.

– Это же твит, мнение человека. Что тут такого?

– Вам не кажется, что оно неадекватно?

– Вы прекрасно знаете, что люди пишут в твиттере то, что отражает их душевные чувства. Это здесь и опубликовано. Больше ничего не могу добавить.

Самое жуткое в вылете Германии − реакции некоторых из вас

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Германия
Комментарии (14)
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Путник 13
1530282744
Эта путинская гнида наверное считает себя охрененным патриотом ..жаль что по таким уё..кам судят о России..
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Blossiya
1530284688
Это было бы "мнением" пациента специализированной клиники, но не представителя власти. Хотя проверить его не мешает.
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momwig_
1530284933
Так у него и в пресс-службе дебилы?
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edw7777
1530285195
А вам не кажется, что фигура такого уровня не имеет права на подобные высказывания. Ему и за это в том числе платят государственную зарплату, которая, наверно, раз в пятьсот выше средней по Липецкой области, которая по этому показателю находится на предпоследнем месте в РФ, уступая только Псковской. А постольку поскольку я не являюсь чиновником, добавлю: пошли вы, сволочи, на ... У вас самый бедный народ в России и самый жирный олигарх - "владелец" НЛМК
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19831170
1530285464
Весь Липецк разворовал гнида.Сынка своего откупил от тюрьмы неминуемой. Состояние его души видно далеко от нормы нормального человека.Бессовестный,наглый человечишка.
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Александр52
1530288740
Он почти отмылся, пытался, но пресс-служба -браво, всё поставило на место. Служите ребята народу и Родина вас не забудет. А дерьмо - вон из России.
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OfaZavr
1530288947
так значит это его мнение имело место быть, а ведь почти получилось отмыться))
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abhvfdtcn
1530293142
. Германия позорно вылетела с ЧМ-2018 только потому, что на этой земле они развязали две мировые войны и души убитых ими десятков миллионов жертв мстили и будут мстить им, БРАВО!!! Ни что не забыто!
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abhvfdtcn
1530293328
Хирассе сколько уродливых либералов тут собралось, удивительные ублюдки, очень жаль что ваших предков не ничтожили немцы
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zigbert
1530297528
Похоже в своих словах он не раскаивается.
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