Пресс-служба Липецкой области – о словах губернатора про немцев: «Это мнение. Что тут такого?»

Главный специалист пресс-службы Липецкой области Владимир Москалев прокомментировал твит своего губернатора Олега Королева, прореагировавшего на вылет сборной Германии с чемпионата мира-2018.

– Это же твит, мнение человека. Что тут такого?

– Вам не кажется, что оно неадекватно?

– Вы прекрасно знаете, что люди пишут в твиттере то, что отражает их душевные чувства. Это здесь и опубликовано. Больше ничего не могу добавить.

Самое жуткое в вылете Германии − реакции некоторых из вас