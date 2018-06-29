Марадона получает 11 тысяч от ФИФА во время ЧМ-2018

ФИФА оплачивает расходы чемпиона мира-1986 в составе сборной Аргентины Диего Марадоны во время текущего первенства в России.

57-летний Марадона является членом «пула легенд», сформированного президентом федерации Джанни Инфантино. Аргентинец – один из самых высокооплачиваемых людей из списка, сообщает Daily Mail.

Бывший игрок «Наполи» присутствовал на матчах команды Хорхе Сампаоли во время группового турнира. Сообщалось, что во время встречи с Нигерией (2:1) Марадоне стало плохо и он был госпитализирован. Позже аргентинец опроверг эту информацию.

Напомним, вице-чемпионы мира вышли в плей-офф ЧМ-2018 и на стадии 1/8 встретятся с командой Франции.