Главные новости дня. Сенегал вылетел с ЧМ из-за желтых карточек, Бельгия выиграла у Англии

Бельгия обыграла Англию и вышла из группы с первого места.

Сенегал вылетел с ЧМ из-за количества желтых карточек. Это произошло впервые в истории турнира.

Fotomac: ЦСКА предложил за Нойштедтера 7 миллионов.

«Эвертон» проинформировал о переходе Руни в «Ди Си Юнайтед».

«Реал» согласился снизить сумму отступных в контракте Роналду с 1 миллиарда до 120 миллионов.

Сборная России сыграет против Испании в белом. В этой форме она проиграла Уругваю.

Болельщики сборной Аргентины угрожают изнасиловать жену и дочерей Кабальеро.

«Фиорентина», «Лион», «Вест Хэм» и «РБ Лейпциг» претендуют на Кутепова.