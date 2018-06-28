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  • Марадона: «Был в шоке от того, что писали обо мне: носилки, машины скорой помощи… Это все ложь»

Марадона: «Был в шоке от того, что писали обо мне: носилки, машины скорой помощи… Это все ложь»

28 июня 2018, 12:35
8

Бывший нападающий и главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона сообщил, что чувствует себя хорошо. Аргентинец опроверг слухи о госпитализации на машине скорой помощи после матча третьего тура группового раунда чемпионата мира-2018 Нигерия – Аргентина (1:2).

«Рассказываю всему миру: я жив, обо мне очень хорошо позаботились, чувствую себя отлично. Но я был в шоке от того, что писали обо мне в интернете: носилки, машины скорой помощи… Это все ложь, не имеющая никакого отношения к действительности», – сказал Марадона.

Источник: Marca
Чемпионат мира Аргентина Марадона Диего
Комментарии (8)
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Vickont
1530179093
Марадона: «Был в шоке от того, что писали обо мне: носилки, машины скорой помощи… Это все ложь! Я улетел на лазурном драконе в сопровождении Архангела Гавриила»
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пряник929
1530180594
видео не пробовал посмотреть???
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KOLBIS
1530182474
А фак,чертям показывал?...
Ответить
kvm
1530182662
обо мне очень хорошо позаботились - дали отлично кокса
Ответить
zico2205
1530184063
Какая "скорая", какие носилки ??? Пиво, раки , самогон и сало....Вот чем Диего снимал стресс....
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Тибер
1530185534
Правильно говорить шокирован ))))
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МВС
1530202101
Диего ещё можно чем то шокировать?!
Ответить
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