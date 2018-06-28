Марадона: «Был в шоке от того, что писали обо мне: носилки, машины скорой помощи… Это все ложь»

Бывший нападающий и главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона сообщил, что чувствует себя хорошо. Аргентинец опроверг слухи о госпитализации на машине скорой помощи после матча третьего тура группового раунда чемпионата мира-2018 Нигерия – Аргентина (1:2).

«Рассказываю всему миру: я жив, обо мне очень хорошо позаботились, чувствую себя отлично. Но я был в шоке от того, что писали обо мне в интернете: носилки, машины скорой помощи… Это все ложь, не имеющая никакого отношения к действительности», – сказал Марадона.