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Смертин предложил хоккеисту Малкину сыграть в футбол против футболистов

28 июня 2018, 12:21
7

Экс-полузащитник сборной России Алексей Смертин предложил сыграть в футбол хоккеисту «Питтсбург Пингвинз» Евгению Малкину.

На своей странице в инстаграме Малкин опубликовал фото, на котором он запечатлен вместе со Смертиным, Дмитрием Булыкиным и хоккеистами Евгением Кузнецовым и Александром Радуловым.

«Было здорово смотреть футбол в приятной компании. Теперь предлагаю в него сыграть! Футболисты VS хоккеисты. Как тебе такая идея?» – написал Смертин в комментарии под публикацией.

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Публикация от text (@e.malkin71geno)

Источник: Instagram
Россия Смертин Алексей
Комментарии (7)
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19831170
1530179290
А что, мысль интересная. Думаю хоккеисты победят) А ещё было бы прикольно посмотреть как пляжники разгромят нашу сборную.
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giluxa1963
1530179564
таим в футбол тайм в хоккей и счет сложить
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vasily2591
1530182388
Что за наряды? Они их в лгбт-эшных магазинах приобретали чтоль?
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DOCTOR PENALTY
1530183782
Один раз посчастливилось пообщаться с Женей Малкиным во "Внуково". Здоровый, просто гора мышц и ни грамма жира. Думаю мяч в ворота Смертина будет влетать с таким же свистом, как и шайба, никакая футбольная специализация не поможет.
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kvm5
1530186897
играть должны футболисты
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Тибер
1530194739
Мы в детстве играли нам по 7 лет им по 9 ))) Ничья 2:2 )))) а постарше уже через года 3 проиграли 1:3 ))))
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ItalianFootball
1530197655
В футбол против футболистов ?.. Хм, а так можно ?
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