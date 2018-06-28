Смертин предложил хоккеисту Малкину сыграть в футбол против футболистов

Экс-полузащитник сборной России Алексей Смертин предложил сыграть в футбол хоккеисту «Питтсбург Пингвинз» Евгению Малкину.

На своей странице в инстаграме Малкин опубликовал фото, на котором он запечатлен вместе со Смертиным, Дмитрием Булыкиным и хоккеистами Евгением Кузнецовым и Александром Радуловым.

«Было здорово смотреть футбол в приятной компании. Теперь предлагаю в него сыграть! Футболисты VS хоккеисты. Как тебе такая идея?» – написал Смертин в комментарии под публикацией.