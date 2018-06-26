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    Президент РФПЛ: «Сейчас футбол в России на пике популярности»

    Президент российской футбольной Премьер-лиги Сергей Прядкин считает, что чемпионат мира-2018 является очень важный этап в развитии отечественного футбола.

    Сборная России квалифицировалась в плей-офф турнира. В 1/8 российским футболистам предстоит встретиться с командой Испании.

    – Эмоции самые положительные. Великолепная атмосфера на каждой игре и во всех городах нашей страны. Мы получаем отклики от людей, которые раньше за футболом вообще не следили, — все они приятно удивлены. Такой турнир притягивает огромное количество новой аудитории, и это здорово для развития нашего вида спорта.

    – Согласны, что сейчас к футболу у нас наблюдается такой же всплеск интереса, как 10 лет назад после триумфа на чемпионате Европы? Как его сохранить? Есть способ удержать болельщиков на трибунах?

    – Соглашусь, сейчас футбол у нас действительно на пике популярности. Теперь самая главная задача — постараться не упустить этот момент. Важно грамотно поддержать то наследие, которое останется нам после чемпионата мира. Да, наверное, на 100% сохранить все, что сейчас происходит, нереально. Но с помощью этого турнира можно пройти очень важный этап в развитии нашего футбола. Нужно сохранить то, что останется от мирового первенства, и постараться это приумножить.

    Источник: Известия

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    26.06.2018 10:42
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 26 июня 2018, 16:24

      Конечно проблем у нашего футбола выше крыши, но ЧМ все равно даст некий толчок в его популярности.

      1
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      Рейтинг: +68

      LERDAV. 26 июня 2018, 14:05

      LERDAV. Руководство Российского футвола смотрит на все через темные очки. 1.Нынешний обладатель КУВКА СТРАНЫ "СГОРЕЛ", "АМКАР" ПАЛ в бытие,"РУВИН" под проверкой ФИФА, КЛУБЫ ПОБОГАЧЕ ПЕРЕКУПАЮТ ВНУТРИ СТРАНЫ ВСЕ И ВСЕХ РАЗРУШАЯ ВНУТРЕННИЙ ЧЕМПИОНАТ. Календарь анти футбольный, а у них "ПИК" популярности от народных плясок болельщиков за счет Российского ГОСТЕПРИИМСТВА.

      2
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 26 июня 2018, 13:34

      Даже мой равнодушный к футболу сын, вдруг начал в него играть и интересоваться результатами. Майку, которую я ему привёз с Уругвай - Саудовская Аравия вообще не снимает. И у меня тот же вопрос: надолго ли?

      1
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 26 июня 2018, 12:52

      На пике популярности футбол был до вчерашней игры нашей сборной))) Щас глоров поубавится, а после вылета часть их вообще перестанет ЧМ смотреть

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      Рейтинг: +3

      Ragnar Viking 26 июня 2018, 12:43

      На пике в России сейчас экономика,на пике развала☝️

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