Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Президент РФПЛ: «Сейчас футбол в России на пике популярности»

Президент РФПЛ: «Сейчас футбол в России на пике популярности»

26 июня 2018, 10:42
5

Президент российской футбольной Премьер-лиги Сергей Прядкин считает, что чемпионат мира-2018 является очень важный этап в развитии отечественного футбола.

Сборная России квалифицировалась в плей-офф турнира. В 1/8 российским футболистам предстоит встретиться с командой Испании.

– Эмоции самые положительные. Великолепная атмосфера на каждой игре и во всех городах нашей страны. Мы получаем отклики от людей, которые раньше за футболом вообще не следили, — все они приятно удивлены. Такой турнир притягивает огромное количество новой аудитории, и это здорово для развития нашего вида спорта.

– Согласны, что сейчас к футболу у нас наблюдается такой же всплеск интереса, как 10 лет назад после триумфа на чемпионате Европы? Как его сохранить? Есть способ удержать болельщиков на трибунах?

– Соглашусь, сейчас футбол у нас действительно на пике популярности. Теперь самая главная задача — постараться не упустить этот момент. Важно грамотно поддержать то наследие, которое останется нам после чемпионата мира. Да, наверное, на 100% сохранить все, что сейчас происходит, нереально. Но с помощью этого турнира можно пройти очень важный этап в развитии нашего футбола. Нужно сохранить то, что останется от мирового первенства, и постараться это приумножить.

Источник: Известия
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Россия Прядкин Сергей
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Ragnar Viking
1530006215
На пике в России сейчас экономика,на пике развала☝️
Ответить
Lester84
1530006749
На пике популярности футбол был до вчерашней игры нашей сборной))) Щас глоров поубавится, а после вылета часть их вообще перестанет ЧМ смотреть
Ответить
Кlaksvikar Ittrotarselag
1530009254
Даже мой равнодушный к футболу сын, вдруг начал в него играть и интересоваться результатами. Майку, которую я ему привёз с Уругвай - Саудовская Аравия вообще не снимает. И у меня тот же вопрос: надолго ли?
Ответить
LERDAV.
1530011159
LERDAV. Руководство Российского футвола смотрит на все через темные очки. 1.Нынешний обладатель КУВКА СТРАНЫ "СГОРЕЛ", "АМКАР" ПАЛ в бытие,"РУВИН" под проверкой ФИФА, КЛУБЫ ПОБОГАЧЕ ПЕРЕКУПАЮТ ВНУТРИ СТРАНЫ ВСЕ И ВСЕХ РАЗРУШАЯ ВНУТРЕННИЙ ЧЕМПИОНАТ. Календарь анти футбольный, а у них "ПИК" популярности от народных плясок болельщиков за счет Российского ГОСТЕПРИИМСТВА.
Ответить
zigbert
1530019490
Конечно проблем у нашего футбола выше крыши, но ЧМ все равно даст некий толчок в его популярности.
Ответить
Главные новости
«Монако» не взял Головина в Польшу
10:22
1
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Все не очень хорошо»
09:58
3
«Ведет себя как свинья!»: Губерниев – об участнике матча «Крылья Советов» – «Зенит»
09:23
7
Радимов определил тренера РПЛ, под которым шатается кресло
08:56
1
Бубнов назвал лучшего легионера в истории РПЛ
08:47
Раскрыта удивительная причина отказа «Зенита» от Даку
08:27
15
Проигрыш «Спартака», победа «Зенита», зарплата Батракова в Турции, злой Гинер и другие новости
01:57
Стало известно, действительно ли Зобнин требовал у «Спартака» уменьшения зарплаты
01:34
1
Круговой анонсировал отъезд Батракова в АПЛ
01:14
Названа причина, почему ЦСКА не избавляется от Баринова
00:53
5
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+