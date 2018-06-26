Президент РФПЛ: «Сейчас футбол в России на пике популярности»

Президент российской футбольной Премьер-лиги Сергей Прядкин считает, что чемпионат мира-2018 является очень важный этап в развитии отечественного футбола.

Сборная России квалифицировалась в плей-офф турнира. В 1/8 российским футболистам предстоит встретиться с командой Испании.

– Эмоции самые положительные. Великолепная атмосфера на каждой игре и во всех городах нашей страны. Мы получаем отклики от людей, которые раньше за футболом вообще не следили, — все они приятно удивлены. Такой турнир притягивает огромное количество новой аудитории, и это здорово для развития нашего вида спорта.

– Согласны, что сейчас к футболу у нас наблюдается такой же всплеск интереса, как 10 лет назад после триумфа на чемпионате Европы? Как его сохранить? Есть способ удержать болельщиков на трибунах?

– Соглашусь, сейчас футбол у нас действительно на пике популярности. Теперь самая главная задача — постараться не упустить этот момент. Важно грамотно поддержать то наследие, которое останется нам после чемпионата мира. Да, наверное, на 100% сохранить все, что сейчас происходит, нереально. Но с помощью этого турнира можно пройти очень важный этап в развитии нашего футбола. Нужно сохранить то, что останется от мирового первенства, и постараться это приумножить.