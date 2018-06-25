Немецкая болельщица обратилась в полицию, заявив, что ее избили и изнасиловали в Москве

Болельщица сборной Германии обратилась в правоохранительные органы по поводу избиения и изнасилования. Как заявила немка, это случилось у памятника Александру Пушкину в Москве ранним утром в воскресенье.

«24 июня в правоохранительные органы Москвы поступило заявление гражданки Германии 1984 года рождения о том, что ранним утром неизвестные на Пушкинской площади у памятника Пушкину нанесли ей телесные повреждения и совершили насильственные действия сексуального характера», – сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

Пострадавшую опросили и провели медосмотр. Полиция начала проверку по данному заявлению.