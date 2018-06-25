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  • Немецкая болельщица обратилась в полицию, заявив, что ее избили и изнасиловали в Москве

Немецкая болельщица обратилась в полицию, заявив, что ее избили и изнасиловали в Москве

25 июня 2018, 16:33
18

Болельщица сборной Германии обратилась в правоохранительные органы по поводу избиения и изнасилования. Как заявила немка, это случилось у памятника Александру Пушкину в Москве ранним утром в воскресенье.

«24 июня в правоохранительные органы Москвы поступило заявление гражданки Германии 1984 года рождения о том, что ранним утром неизвестные на Пушкинской площади у памятника Пушкину нанесли ей телесные повреждения и совершили насильственные действия сексуального характера», – сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

Пострадавшую опросили и провели медосмотр. Полиция начала проверку по данному заявлению.

Источник: Интерфакс
Чемпионат мира Германия
Комментарии (18)
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Отчаянный Пердун
1529934131
Ох уж это Пушкин, Пушкин.
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Рубик Докоян
1529937816
Если и имело место событие, то скорей всего в другом месте. У памятника Пушкина да ещё ранним воскресным утром наших гопников не встретишь. Наши парни там дамам стихи читают, а не насилуют. Пусть ищут среди заезжих футбольных фанатов, если это было. Экспертиза легко установит были ей нанесены телесные повреждения и подверглась ли она сексуальному насилию. Или это её сексуальные фантазии.
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KOLBIS
1529938355
Романтика...
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Tsigan
1529938635
Ну кто там мог быть ранним утром? Конечно же девять уборщиков узбеков)
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prezent2017
1529938756
Негры наверно из незаконных мигрантов. Они немок любят.
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Army_Fan
1529939517
Все насильники Москвы собираются рано утром около памятника Пушкину
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kazak161
1529940193
Немок вечно кто то насилует,дасишь фонтастишь,порно окей!
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Полная Канистра
1529945687
А. С. Пушкин ничего не скажет он же памятник
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cska-62
1529953835
Ранним утром наши сексуальные маньяки отсыпаются после "удачной охоты" и употребления алкоголя, а не шляются у памятника А.С.Пушкина. Если она ничего не придумала, то это гости столицы! :-)))
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Zelibaba
1529955903
слишком всё гладко в России,надо обосрать! а то без скандала скучно футбик смотреть!
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