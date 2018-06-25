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    Немецкая болельщица обратилась в полицию, заявив, что ее избили и изнасиловали в Москве

    Болельщица сборной Германии обратилась в правоохранительные органы по поводу избиения и изнасилования. Как заявила немка, это случилось у памятника Александру Пушкину в Москве ранним утром в воскресенье.

    «24 июня в правоохранительные органы Москвы поступило заявление гражданки Германии 1984 года рождения о том, что ранним утром неизвестные на Пушкинской площади у памятника Пушкину нанесли ей телесные повреждения и совершили насильственные действия сексуального характера», – сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

    Пострадавшую опросили и провели медосмотр. Полиция начала проверку по данному заявлению.

    Источник: Интерфакс

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    25.06.2018 16:33
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +29

      Zelibaba 25 июня 2018, 22:45

      слишком всё гладко в России,надо обосрать!
      а то без скандала скучно футбик смотреть!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 25 июня 2018, 22:21

      А что могло делать невинное создание в столь ранний (или поздний)час?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 25 июня 2018, 22:10

      Ранним утром наши сексуальные маньяки отсыпаются после "удачной охоты" и употребления алкоголя, а не шляются у памятника А.С.Пушкина. Если она ничего не придумала, то это гости столицы! :-)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 25 июня 2018, 19:54

      А. С. Пушкин ничего не скажет он же памятник

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2382

      kazak161 25 июня 2018, 18:23

      Немок вечно кто то насилует,дасишь фонтастишь,порно окей!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +222

      Леший88 > kazak161 25 июня 2018, 19:03

      На ее месте могла быть твоя мать, идиотское тупое быдло

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -98

      Army_Fan > Леший88 25 июня 2018, 19:06

      Ты уже себя как быдло и показал, если для примера используешь МАМУ

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -98

      Army_Fan 25 июня 2018, 18:11

      Все насильники Москвы собираются рано утром около памятника Пушкину

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 25 июня 2018, 17:59

      Негры наверно из незаконных мигрантов. Они немок любят.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1442

      Tsigan 25 июня 2018, 17:57

      Ну кто там мог быть ранним утром? Конечно же девять уборщиков узбеков)

      2
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 25 июня 2018, 17:52

      Романтика...

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 25 июня 2018, 17:43

      Если и имело место событие, то скорей всего в другом месте. У памятника Пушкина да ещё ранним воскресным утром наших гопников не встретишь. Наши парни там дамам стихи читают, а не насилуют. Пусть ищут среди заезжих футбольных фанатов, если это было. Экспертиза легко установит были ей нанесены телесные повреждения и подверглась ли она сексуальному насилию. Или это её сексуальные фантазии.

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